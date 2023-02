> "Hollywoodball", Hainstadt: Stars und Sternchen treffen sich am Samstag ab 20.11 Uhr in der Mehrzweckhalle beim "Hollywoodball". Unter dem Motto "Heescht goes to Hollywood" werden die Oscars an die besten Kostüme verliehen, und auch für Showeinlagen ist bestens gesorgt. Für Stimmung sorgt DJ "Hansi", der für Jung und Alt die Tanzfläche zum Beben bringt.

> "Café del Mundo", Künzelsau: Der Flamenco, die Musik des magischen Südens, lebt ungebrochen seit vielen tausend Jahren. Die beiden Gitarrenvirtuosen Jan Pascal und Alexander Kilian sind gegensätzlich wie Wasser und Feuer – und ergänzen sich dadurch zu einem Gitarrenduo auf Weltniveau. Die Gitarrenkunst von "Café del Mundo" wird am Freitag um 19.30 Uhr in der Stadthalle von Künzelsau mit dem Programm "The Art of Flamenco" zum Besten gegeben. Reservierung bei Renate Kilb, Tel. 07940/129-121, oder per E-Mail an renate.kilb@kuenzelsau.de.

> Gerd Dudenhöfer als Heinz Becker, Mosbach: Becker is back. Als Heinz Becker bringt der findige Buchstaben-Verdreher und innovative Fremdwort-Neuschöpfer unfreiwillig komisch Kompliziertes im Nu auf den einfachsten Nenner. Mit Highlights aus 18 Programmen, die nichts an Brisanz und visionärer Aktualität eingebüßt haben, will Gerd Dudenhöffer am Freitag um 20 Uhr in der Mälzerei sein Publikum begeistern. Tickets gibt es auf www.reservix.de.

> "Bad-Taste-Party", Hardheim: Die schlimmsten Farbkombinationen, die gammeligsten Looks – alles, was definitiv nicht zusammenpasst und eigentlich niemals den Kleiderschrank verlassen sollte, ist am Samstag ab 21 Uhr in der Erftalhalle bei der "Bad-Taste-Party" genau das Richtige. Club- und Partysound von DJ "Tommy" und DJ "QT" sowie verschiedene Bars sorgen für ausgelassene Stimmung.

> "Blechbatscherball", Schlierstadt: Zum 12. Schlierstadter "Blechbatscherball" lädt der Musikverein am Freitag ab 20.01 Uhr in die Mehrzweckhalle ein. Unter dem Motto "Zurück in die Goldenen Zwanziger" warten in der passend geschmückten Halle Show- und Gardetänze, Livemusik sowie verschiedene Bars mit traditionellen Bargetränken.

> "Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie", Roigheim: Das preisgekrönte Kabarett-Duo "Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie" gastiert mit seinem neuen Programm "Gleich knallt’s" am Sonntag um 18 Uhr in der Authenrieth-Halle in Roigheim. Wenn sich das real-fiktive Liebespaar nicht gerade äußerst unterhaltsam verquatscht, singen und tanzen die beiden selbstkomponierte Lieder, spielen auf der Lichtorgel und führen eine "Smartphonie" auf. Karten gibt es ermäßigt im Vorverkauf unter www.kleinkunst-widdern.com, unter Tel. 06298/7379 oder an der Abendkasse.

> Ausstellung "Planet Gesundheit", Amorbach: Die Joachim-und-Susanne- Schulz-Stiftung präsentiert die Mitmachausstellung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) bis 7. Mai in der Villa Schulz in Amorbach. Ob morgens im Bad, vormittags im Klassenzimmer oder am Arbeitsplatz, nachmittags unterwegs und abends mit Freunden am See – wie wir leben und arbeiten, hat Einfluss auf unsere Gesundheit und die Umwelt. In der Ausstellung "Planet Gesundheit" erfährt man u. a. an interaktiven Stationen, wie man ein gesundes Leben führen und gleichzeitig die Umwelt schützen kann. Ausstellungsbesuche sind sonntags von 10.30 bis 16.30 Uhr möglich. Öffentliche Führungen finden von 10.30 bis 11.30 Uhr und von 14.30 bis 15.30 Uhr statt (19. Februar und 9. April geschlossen).