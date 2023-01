> Sportlerball Höpfingen: Am Samstag beginnt auch in Höpfingen die fünfte Jahreszeit – nämlich beim Sportlerball des TSV in der Obst- und Festhalle. Jede Menge bunte Sportoutfits werden gepaart mit guter Stimmung und mitreißender Live-Musik von den "Partyräubern". Von zünftig bis modern bietet das Repertoire der Band alles, um den Sportlerball zu rocken.

> Schlotfegerball Seckach: Die FG "Seggemer Schlotfeger" lädt zum traditionellen Schlotfegerball ein, der dieses Jahr unter dem Motto "First Letter Party" steht. Special Drinks und eine Happy Hour laden am Samstag ab 20.33 Uhr in die Seckachtalhalle ein.

> 80er-Party Hettingen: Eine Zeitreise in die 80er-Jahre findet am Samstag ab 20.31 Uhr im Lindensaal statt. Die legendäre 80er-Party verspricht einen Flashback in die Vergangenheit, bei dem der "Odenwald DJ" mit den typischen 80er-Hits einheizt. Von Disco, Pop, Rock, Wave, Neue Deutsche Welle und den Top-Hits von heute ist alles dabei, um eine grandiose Stimmung aufkommen zu lassen.

> Winterdorf Eberbach: Zahlreiche Stände und Angebote für die ganze Familie sowie ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit Live-Musik, DJs und Alleinunterhaltern gibt es in Eberbach im Winterdorf. In gemütlicher Atmosphäre bietet der Markt kulinarische Köstlichkeiten für jeden Geschmack und Unterhaltung für die Kinder mit einem Kinderkarussell. Sonntags bis donnerstags ist das Winterdorf von 12 bis 21 geöffnet, freitags und samstags bis 22 Uhr.

> "Feel Collins" Michelstadt: Es gibt nicht viele Bands und Künstler auf dieser Welt, die eine schier endlose Liste zeitloser Kulthits ihr Eigen nennen können. "Genesis" ist einer dieser Kandidaten. Phil Collins, ihr Frontman auf Solo-Pfaden, einer dieser Künstler. Die "Phil Collins & Genesis"- Tribute-Band "Feel Collins" glänzt mit ihren hitgespickten Shows durch ihre Nähe zum Original und große Authentizität. Das Konzert im Hüttenwerk beginnt im 20 Uhr. Tickets gibt es unter www.huettenwerk.info.

> Blues-Nacht Wertheim: Eine Mischung aus Blues und Rock erwartet die Besucher, wenn die "Bluesnasen" feat. Larry Doc Watkins mit der Blues-Nacht die Bühne rocken. Die "Bluesnasen" interpretieren Songs ihrer Helden und folgen dabei der Tradition, mit den Songs ihre Geschichten zu erzählen. Der musikalische Leckerbissen findet am Samstag um 20 Uhr im Convenartiskeller statt. Tickets gibt es bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, online unter www.reservix.de sowie an der Abendkasse.