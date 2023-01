> Bauernball Osterburken: Endlich ist es wieder so weit! Nach zweijähriger Pause findet der Bauernball wieder statt. Das "Borkemer Bauernballett" veranstaltet am Freitag in der Baulandhalle den beliebten "Borkemer Bauernball". Einlass ist ab 19.11 Uhr. Neben einem Biergarten, einer Weizenhütte und einer großen Bar gibt es auch Tanzauftritte. Für gute Stimmung sorgen außerdem auf der Bühne "Die Hüngheimer".

> "Bar-Hamas" Winterzauber Buchen: Der Winterzauber unter den Arkaden des alten Rathauses von "Bar-Hamas events & more" geht weiter. Von Donnerstag bis Samstag lädt eine winterliche Atmosphäre mit leckeren Köstlichkeiten täglich ab 17 Uhr zum Verweilen ein. Am Freitag und Samstag gibt es außerdem Live-Musik mit "PHIBA". Philipp und Bastian haben von deutscher Kulturmusik über Pop und den größten Rocknummern alles im Gepäck dabei, was einen atemberaubenden Abend ausmacht.

> Nachtumzug Limbach: Allerlei Fußgruppen aus der Region sind am Limbacher Nachtumzug am Samstag dabei. Das Warm- up hinter der Sporthalle beginnt um 17 Uhr, der Umzug startet um 18.30 Uhr. Nach dem stimmungsvollen Umzug geht die Party anschließend direkt auf dem Maskenball mit dem Motto "(M)alle in de Halle" mit den ultimativen "Generation Sound’s" im Narrentempel weiter.

> William Wahl Mosbach: Mit seinem neuen Kabarettprogramm "Nachts sind alle Tasten grau" kommt William Wahl am Freitag um 20 Uhr ins "fideljo". Mittlerweile mehrfach preisgekrönt, präsentiert der Kopf der a-cappella Band "basta" sein zweites abendfüllendes Programm. Komödiantisch-heiter oder melancholisch und sarkastisch spielt er mit Stimmungen, Genres und Stilelementen, während er zwischen Lied, Chanson, Kammerpop und Musical-Medley wechselt. Tickets gibt es im "fideljo", bei der Tourist-Info am Marktplatz in Mosbach oder online unter www.fideljo.de

> Winterabendführung Kloster Bronnbach: Im Winter liegt ein besonderer Zauber auf der ehemaligen Zisterzienserabtei Kloster Bronnbach. Diesen können die Teilnehmer bei der Winterabendführung am Freitag um 17 Uhr erleben. Es gibt einen Einblick in die Geschichte des Klosters, das Leben und den Alltag der Mönche in der klirrenden Kälte des winterlichen Klosters. Zum Abschluss gibt es ein Orgelkonzert in der Klosterkirche und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich bei einer Tasse Glühwein in der Vinothek aufwärmen. Anmeldung unter Telefon 09342/935202020 oder per E-Mail an info@kloster-bronnbach.de.