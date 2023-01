> Aprés-Ski-Party Altheim: Die erste Aprés-Ski-Party des Jahres steigt traditionell in der ersten Woche des Jahres in Altheim. Am Donnerstag bringt der Odenwald DJ mit Aprés-Ski-Hits die Partymeute wieder mächtig zum Beben. Los geht’s um 20 Uhr in der Kirnauhalle.

> Winterzauber Bad Mergentheim: Beim Bad Mergentheimer Winterzauber ist im äußeren Schlosshof die größte Eisbahn der Region aufgebaut – und zwar mit echtem Eis. Und auch abseits des Eises macht der Winterzauber seinem Namen alle Ehre: Urige Hütten laden bis 15. Januar mit einer großen Auswahl an Köstlichkeiten zu gemeinschaftlichen Genuss-Momenten ein. Geöffnet ist täglich von 12 bis 22 Uhr, montags ist Ruhetag. Freitags steht von 19 bis 22 Uhr Eis-Disco auf dem Programm, und nach vorheriger Anmeldung kann die Bahn dienstags, mittwochs und donnerstags von 12 bis 22 Uhr auch zum Eisstockschießen reserviert werden.

> Winterdorf Eberbach: Zahlreiche Stände und Angebote für die ganze Familie sowie ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit Live-Musik, DJ’s und Alleinunterhaltern gibt es in Eberbach im Winterdorf. In gemütlicher Atmosphäre bietet der Markt kulinarische Köstlichkeiten für jeden Geschmack und Unterhaltung für die Kinder mit einem Kinderkarussell. Sonntags bis donnerstags ist das Winterdorf von 12 bis 21 geöffnet, freitags und samstags bis 22 Uhr.

> "Zeitreise Mittelalter" Würzburg: Die große Familienausstellung "Zeitreise Mittelalter" entführt in die Lebenswelt des Hoch- und Spätmittelalters. Dabei gibt es auf mehr als 900 m² Ausstellungsfläche nicht nur über 140 spannende Exponate aus dem Mittelalter zu bestaunen, sondern auch zahlreiche Mitmachstationen, die jene ferne Zeit erlebbar machen. Jedes Kapitel der Ausstellung präsentiert originale Objekte und spannende Informationen.

Die Ausstellungsbereiche regen zudem an, selbst aktiv zu werden. Bodenleitspuren führen zu Taststationen, Hörerlebnisse laden zum Lauschen ein, und zahlreiche Bereiche warten darauf, spielerisch entdeckt zu werden. Das Museum in der Festung Marienberg ist von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Auch interessant Eberbach: Winterdorf holt Weihnachtszeit zurück

> Radio-Ton-Gourmet-Palast Heilbronn: Einen unvergesslichen Abend voller Highlights mit feinster Kulinarik, herausragender Akrobatik, gefühlvollem Gesang und glamourösen Tänzen verspricht der Radio-Ton-Gourmet-Palast im Spiegelzelt auf der Theresienwiese in Heilbronn. Ein erstklassiges Gourmet-Menü, kreiert von vier Michelin-Sterneköchen, wird von hochkarätigem und internationalem Showprogramm umrahmt. Tickets gibt es unter www.gourmetpalast.de oder telefonisch unter 07131/650565.