> Weihnachtsmarkt Michelstadt: Es ist die Gesamtkomposition aus einer von Fachwerkhäusern geprägten Altstadt, lebensgroßen Krippen- und Holzfiguren, einheitlich geschmückten Verkaufsbuden und einem darauf abgestimmten Lichterglanz, weshalb der Michelstädter Weihnachtsmarkt zu den schönsten im Land gehört. Verschiedene Konzerte in der Stadtkirche und musikalische Darbietungen auf dem Marktplatz runden das weihnachtliche Programm ab. Geöffnet ist am Freitag von 14 bis 21 Uhr, am Samstag von 11 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

> Weihnachtsmarkt Bad Mergentheim: Unter dem Motto "Lichterwelten" steht der traditionelle Weihnachtsmarkt, der zum Stöbern, Genießen und Entdecken in besonderem Ambiente einlädt. Rund 80 Aussteller versammeln sich auf dem Marktplatz und in der Burgstraße in hübsch geschmückten kleinen Holzhäuschen und bieten ein buntes Sortiment an handwerklichen Produkten sowie kulinarischen Leckereien an. Der verführerische weihnachtliche Duft zieht noch bis Sonntag täglich von 12 bis 20 Uhr durch die Stadt.

> Schlossweihnacht Erbach: Neben der einmaligen Kulisse vor dem Schloss, im Schlosshof und im "Städtel" beeindruckt die Schlossweihnacht außerdem mit einem der größten Weihnachtsbäume Deutschlands. Festlich geschmückte Markthütten laden zum Bummeln in weihnachtlichem Flair ein. Geöffnet ist am Freitag von 15 bis 20 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

> Weihnachtsmarkt Mosbach: Zum Endspurt des Mosbacher Weihnachtsmarktes vor der prächtigen Kulisse des Markt- und Kirchplatzes können die letzten Weihnachtseinkäufe im Rahmen der langen Einkaufsnacht am letzten Adventssamstag noch bis 22 Uhr erledigt werden. Denn: Weihnachten ist nicht nur die Zeit der Besinnung und der Geschenke, Weihnachten ist auch die Zeit der langen Nächte und kulinarischen Genüsse. Der Markt ist am Freitag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

> Weihnachtsmarkt Miltenberg: Die liebevoll dekorierte Fachwerkstadt bildet die malerische Kulisse für den stimmungsvollen Weihnachtsmarkt und lädt zu einem zauberhaften Erlebnis in der Adventszeit ein. Am Wochenende gibt es durch die wöchentlich wechselnden Kunsthandwerker mit ihrem vielseitigen Sortiment immer wieder Neues zu entdecken. Illumination und Kerzen sorgen für stimmungsvolles Licht, und offene Feuerstellen sorgen für Wärme und Behaglichkeit und laden am Freitag von 14 bis 20 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 12 bis 20 Uhr zum Verweilen ein.

> Weihnachtsmarkt Wertheim: Die Wertheimer Innenstadt stimmt mit Weihnachtshütten, die eine große Auswahl an Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten bieten, auf die kommenden Festtage ein. Ergänzt wird der Weihnachtsmarkt vom französischen Markt, der parallel von Freitag bis Sonntag täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet hat. Und auch der mittelalterliche Weihnachtsmarkt öffnet mit seinen typischen Angeboten und Vorführungen am Samstag und Sonntag von 12 bis 20 Uhr auf dem Mainplatz seine Pforten.

> Oli P. im "Halli Galli" Buchen: Eine "Mega 90er Party" steigt in der Diskothek "Halli Galli", wenn Oli P. am Samstag live in der Eventhall auftritt. Alles, was damals angesagt war, kommt an diesem Abend auf den Plattenteller, sodass super Partystimmung garantiert ist.