Neckar-Odenwald-Kreis. (lah) "Das ruhige Leben verwandelte sich augenblicklich in einen Albtraum." Mit diesen Worten drückte die ukrainische Germanistikstudentin Valerija Kotubei all das aus, was sie vor einem Jahr in ihrer Heimat erlebte. Bei der überparteilichen Mahnwache am Samstagmittag auf dem Château-Thierry-Platz sprach die junge Frau vor gut 70 Zuhörern. Bereits am Freitagabend hatten sich rund 120 Menschen auf dem Mosbacher Marktplatz zu einem deutschlandweit umgesetzten Friedensgebet versammelt.

Beide Freiluftveranstaltungen erinnerten an den Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine. "Das Morden geht weiter", so lautete eine bittere Erkenntnis. Aber auch die humanitäre Hilfe. So konnte bei der 53. Mahnwache der Spendenbetrag für die ukrainische Hilfsorganisation Vostok SOS die 10.000-Euro-Marke knacken.

Das monatliche Mosbacher Friedensgebet gibt es bereits seit Langem. Doch mit dem Krieg in der Ukraine gewann es traurige Aktualität und weiteren Zulauf. Aufgerufen zum freitäglichen Friedensgebet hatten die Evangelische Allianz, die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Mosbach sowie die überparteiliche Mahnwache. Es gab keine Reden, sondern im Mittelpunkt standen Friedensgebete, Fürbitten sowie vier gemeinsam gesungene Friedenslieder. Bezirkskantor Bernhard Monninger begleitete die Gemeinde auf den Tasten.

Ein Impuls berichtete über das Künstlerpaar Sonia Atlantova und Olexander Klymenko. Diese verbinden die Tradition der Ikonen mit der heutigen Realität, indem sie die "Fenster zur Transzendenz" auf hölzerne Munitionskisten schreiben. Der Erlös der international gezeigten Werke fließt in Projekte mit Kriegsbetroffenen in der Ukraine.

"Wir hatten gehofft, dass wir heute nicht hier stehen werden müssen. Doch auch nach einem unfassbaren Jahr Krieg geben wir die Hoffnung auf eine freie, friedliche Ukraine und eine friedliche Welt nicht auf", betonte Lena-Marie Dold zu Beginn der 53. überparteilichen Mahnwache. Unter den Teilnehmern befanden sich Landrat Dr. Achim Brötel, Michael Jann sowie weitere Vertreter aus Politik, Verwaltung und Institutionen.

"Wir rannten um unser Leben", heißt es in dem Bericht der zwölfjährigen Yeva von den ersten Tagen des Überfalls auf ihr Land. Maren Fütterer und Anna Klaffke lasen den erschütternden Augenzeugenbericht aus dem Buch "Ihr wisst nicht, was Krieg ist", vor.

"Die Mahnwachen entstanden als spontaner Akt aus Betroffenheit, Hilflosigkeit und Verzweiflung über eine Situation, wie sie ...