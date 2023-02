Von Rüdiger Busch und Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Es kommt schon mal vor, dass eine Silvesternacht nachwirkt. Was allerdings nach dem Jahreswechsel in Berlin aufzuarbeiten war, bleibt als völlig inakzeptabel hängen. In der Hauptstadt waren Rettungskräfte ganz bewusst angegriffen worden – ein Vorfall, der weit über Berlin hinaus für Entsetzen und Bestürzung gesorgt hat.