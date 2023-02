Fasnachtsmarkt öffnet am 16. Februar

Mannheim: Fasnachtsmarkt öffnet am 16. Februar

Ein "Renner" in Buchen ist die "Huddelbätztorte". "Die Nachfrage ist so groß, dass wir mit dem Backen fast nicht nachkommen", erklärt Bäckermeister Ottmar Lunkenheimer von der gleichnamigen Bäckerei. Die Cremetorte, die aus mehreren Schichten mit Pistazien, Schokolade und Eierlikör besteht, gebe es schon seit ein paar Jahren immer zur närrischen Zeit und sei nach wie vor sehr beliebt. Wer mehr auf Gebäck steht, für den ist dagegen eher der "Hubbelbätz" aus Mürbeteig etwas. Auch die andere Traditionsfigur der Buchemer Faschenacht, den "Blecker", gibt es als leckeres Mürbeteiggebäck. Und die allseits beliebten Berliner runden das Angebot an Fastnachtsspezialitäten der Bäckerei Lunkenheimer ...

Die Figur des "Aichelscher Schnäischittler" wiederum gibt es als leckeres Bio-Gebäck bei der Bäckerei Fritze-Beck in Großeicholzheim . "Sie sind sehr gut nachgefragt und gibt es auch nur bei uns. Unseren Kunden macht das einfach Freude, so was Besonderes zu bekommen zur Fastnachtszeit", sagt Selma Troißler.

Das "Borkemer Wüschele" schwirrt nun nicht nur wieder in menschlicher Gestalt durch die Osterburkener Straßen und Gasthäuser, auch als Hefe- oder Mürbeteiggebäck macht es eine gute Figur. Erhältlich ist es beim Café Köpfle . Eine weitere Spezialität ist das Wappen des Elferrats der Stadt Osterburken aus Mürbeteig mit Marmeladenfüllung.

Neckar-Odenwald-Kreis. (dore) "Närrische Schleckmäuler" aufgepasst: Passend zur Fastnachtszeit, die mit dem Schmutzigen Donnerstag heute in die heiße Phase startet, haben einige regionale Bäckereien wieder besondere Leckereien im Repertoire. Ob Fastnachtsfiguren zum Anbeißen oder die traditionellen Berliner und Fastnachtsküchle – da ist für jeden "süßen Narren" etwas dabei. Die RNZ hat sich umgeschaut.

Neckar-Odenwald-Kreis. (dore) "Närrische Schleckmäuler" aufgepasst: Passend zur Fastnachtszeit, die mit dem Schmutzigen Donnerstag heute in die heiße Phase startet, haben einige regionale Bäckereien wieder besondere Leckereien im Repertoire. Ob Fastnachtsfiguren zum Anbeißen oder die traditionellen Berliner und Fastnachtsküchle – da ist für jeden "süßen Narren" etwas dabei. Die RNZ hat sich umgeschaut.

Das "Borkemer Wüschele" schwirrt nun nicht nur wieder in menschlicher Gestalt durch die Osterburkener Straßen und Gasthäuser, auch als Hefe- oder Mürbeteiggebäck macht es eine gute Figur. Erhältlich ist es beim Café Köpfle. Eine weitere Spezialität ist das Wappen des Elferrats der Stadt Osterburken aus Mürbeteig mit Marmeladenfüllung.

Außerdem finden sich dort allerlei weitere Fastnachtsschmankerl, wie Inhaberin Ellen Ilzhöfer informiert: "Wir haben auch Apfelberliner, Berliner mit Marmeladen-, Eierlikör-, Vanillecreme- oder Baileysfüllung sowie Quarkbällchen und Fastnachtsküchle im Angebot." Der "Renner" seien vor allem die Berliner mit der besonderen Füllung und Schokoladenüberzug. "Auf die freuen sich die Kunden ganz besonders", weiß Ilzhöfer.

Die Figur des "Aichelscher Schnäischittler" wiederum gibt es als leckeres Bio-Gebäck bei der Bäckerei Fritze-Beck in Großeicholzheim. "Sie sind sehr gut nachgefragt und gibt es auch nur bei uns. Unseren Kunden macht das einfach Freude, so was Besonderes zu bekommen zur Fastnachtszeit", sagt Selma Troißler.

Ein "Renner" in Buchen ist die "Huddelbätztorte". "Die Nachfrage ist so groß, dass wir mit dem Backen fast nicht nachkommen", erklärt Bäckermeister Ottmar Lunkenheimer von der gleichnamigen Bäckerei. Die Cremetorte, die aus mehreren Schichten mit Pistazien, Schokolade und Eierlikör besteht, gebe es schon seit ein paar Jahren immer zur närrischen Zeit und sei nach wie vor sehr beliebt. Wer mehr auf Gebäck steht, für den ist dagegen eher der "Hubbelbätz" aus Mürbeteig etwas. Auch die andere Traditionsfigur der Buchemer Faschenacht, den "Blecker", gibt es als leckeres Mürbeteiggebäck. Und die allseits beliebten Berliner runden das Angebot an Fastnachtsspezialitäten der Bäckerei Lunkenheimer ab.

Die „Huddelbätztorte“ ist der „Renner“ bei der Bäckerei Lunkenheimer in Buchen. Foto: ​Dominik Rechner

Das Café Wittemann in Buchen hat ebenso allerlei Leckereien zur Auswahl: die Buchemer "Bleckertorte", "Mürbeteigblecker und -huddelbätze", "Bleckerpraline" und frische Ofenberliner lassen die Narrenherzen höher schlagen. Nicht nur zur Fastnachtszeit, sondern das ganze Jahr über gibt es die "Bleckerzunge", die aus einer Nuss-Baiser-Masse hergestellt wird. Die obere Seite hat einen Anstrich aus Zartbitterschokolade, gefüllt ist die "Bleckerzunge" mit einer feinen Buttercreme. Alle süßen Fastnachtsleckereien kämen bei den Kunden sehr gut an, so Ute Wittemann.

Fastnachtlich kreativ zeigt sich auch die Bäckerei Müssig in Walldürn. Dort können sich die Kunden Quarkteig-"Klohns" oder Narrentörtchen (aus Biskuitteig mit Buttercreme und Marmelade, mit Schokoglasur überzogen) schmecken lassen. "Auch die traditionellen Berliner, Biskuits mit Vanillecreme und Quarkbällchen sind nun zur Fastnachtszeit zu bekommen", informiert Karin Müssig.

Narrentörtchen aus Biskuitteig mit Buttercreme, Marmelade und Schokoglasur gibt es bei der Bäckerei Müssig in Walldürn. Foto: Ann-Kathrin Frei

Bei den Kunden der Landbäckerei Schlär aus Mudau sind die "Mudemer Spitzdudde" in aller Munde. "Sie bestehen aus einem Buttermürbteig mit schwarz-roten Zuckerperlen, angelehnt an das Aussehen der ,Spitzdudde‘", lässt Inhaber Peter Schlär wissen. In der Buchener Filiale sind statt der "Spitzdudde" passend zur dortigen Traditionsfigur "Müberteigblecker" erhältlich. "Und jedes Jahr beliebt sind auch unsere Berliner", so Schlär.