Wandern auf dem "Römerpfad": So verläuft der Jupiterweg von Mosbach nach Elztal-Neckarburken

In Stuttgart zum ersten Mal ausgezeichnet werden zwölf dieser kurzen Qualitätswege, darunter die sechs "Römerpfade" im Odenwald – spannende Tagestouren zum Erleben der Geschichten von Römern, Germanen und des Limes. Als "Traumtouren" werden der Herkulespfad Buchen (14,1 Kilometer), der Venuspfad Limbach (7,1 km) und der Merkurpfad Osterburken (9,3 km) geführt. Unter dem Titel "Komfortwandern" finden sich der Marspfad Walldürn (5,5 km), die Minervatour Elztal (7,9 km) und der Jupiterweg Mosbach (7,3 km).

Mit dem Räuberland im Spessart und dem Frankenwald bekommen zwei Regionen bereits zum dritten Mal das begehrte Zertifikat als "Qualitätsregion Wanderbares Deutschland". Um dauerhaft mit dem Zertifikat "Wanderbares Deutschland" für sich werben zu können, müssen Regionen und Wege die anspruchsvolle Prüfung des Deutschen Wanderverbands (DWV) alle drei Jahre bestehen.

Foto: TGO / Christian Frumolt

Wer auf einem der bundesweit 346 Qualitätswege "Wanderbares Deutschland" unterwegs ist, genießt laut Beschreibung des Deutschen Wanderverbands abwechslungsreiche Landschaften, verlässliche Markierungen und naturbelassenen Untergrund. Neben den längeren, oftmals mehrere Tagesetappen umfassenden Wanderwegen, zertifiziert der DWV kurze, thematische "Qualitätswege Wanderbares Deutschland".

Diese Wege müssen bestimmte Themen vertiefen oder bestimmte Personengruppen besonders ansprechen. So gibt es etwa familienfreundliche Wege oder Wege für Menschen, die eher gemütlich unterwegs sein wollen. Außerdem gibt es die "Stadtwanderung", das "Naturvergnügen", das "Winterglück" sowie die "Traumtouren", das "Kulturerlebnis" und die "Entdeckertouren".

In Stuttgart zum ersten Mal ausgezeichnet werden zwölf dieser kurzen Qualitätswege, darunter die sechs "Römerpfade" im Odenwald – spannende Tagestouren zum Erleben der Geschichten von Römern, Germanen und des Limes. Als "Traumtouren" werden der Herkulespfad Buchen (14,1 Kilometer), der Venuspfad Limbach (7,1 km) und der Merkurpfad Osterburken (9,3 km) geführt. Unter dem Titel "Komfortwandern" finden sich der Marspfad Walldürn (5,5 km), die Minervatour Elztal (7,9 km) und der Jupiterweg Mosbach (7,3 km).

"Auf diese Auszeichnung haben wir mit Nachdruck hingearbeitet", betont Tina Last, Geschäftsführerin der Touristikgemeinschaft Odenwald (TGO), und freut sich über diese Belohnung für die Mühen bei der Planung und der Gestaltung der Wanderwege.

Dass nach der coronabedingten Pause der letzten beiden Jahren die Urlaubsmesse CMT ab Samstag wieder ihre Tore öffnet, erfreut natürlich auch die Verantwortlichen der TGO. In Halle 6 am Stand 6E12 erhalten die Besucher am Stand der Touristikgemeinschaft viele Inspirationen und Informationen über einen Urlaub im Odenwald.

Neben der TGO stellen am Odenwald-Stand die hessischen Kollegen von der Odenwald Tourismus GmbH aus, der Wildpark Schwarzach, der Golfclub Mudau, der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald sowie die Städte Mosbach, Buchen, Eberbach, Neckargemünd und Walldürn. Die Römerpfade werden den Messebesuchern dort ebenso präsentiert wie die Dauerbrenner Neckarsteig und Neckartal-Radweg. Auch die Ausstellungspartner haben sich einiges für die Besucher überlegt und locken mit Gewinnspielen und kulinarischen Schmankerln.

Am ersten CMT-Wochenende findet vom 14. bis 16. Januar auch wieder die Sondermesse Fahrrad- und Wanderreisen statt. Hierbei präsentieren sich neben Fahrradherstellern auch Anbieter für Rad- und Wanderreisen sowie Destinationen. Auch hier stellt der Odenwald seine Angebote vor.

Die Urlaubsmesse CMT in Stuttgart lockte vor der Pandemie jährlich mehr als 260.000 urlaubsbegeisterte Besucher auf das Messegelände und ist somit die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit.