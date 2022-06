Von Caspar Oesterreich

Neckar-Odenwald-Kreis. Beim Breitbandausbau nimmt der Neckar-Odenwald-Kreis eine Vorreiterrolle ein. Er ist der erste Landkreis in ganz Deutschland, in dem es ein flächendeckendes Glasfasernetz geben soll. Und zwar ohne einen einzigen Cent an Fördermitteln von Kreis, Land oder Bund. "Das ist natürlich sensationell", betonte Innen- und