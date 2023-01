Hainstadt. (adb) Wie ein Lauffeuer verbreitete sich über das Wochenende in Hainstadt eine traurige Nachricht: "Zuckerbeck" Oskar Breunig ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Der allseits beliebte und auch überörtlich stets engagierte Bäckermeister war das, was man als "echtes Original" bezeichnen kann – der Bäcker mit Leib und Seele wird nicht nur in Hainstadt vermisst werden.

Geboren 1949 und aufgewachsen in Hainstadt, wuchs er als Sohn des Bäcker-Ehepaars Hermann und Gertrud Breunig auf. Sie hatten den 1866/67 gegründeten Familienbetrieb im Jahr 1947 übernommen. So war es fast schon selbsterklärend, dass auch Oskar Breunig nach der Schule den Bäckerberuf erlernte: Seine Lehrzeit verbrachte er bei der Bäckerei Trunk in Walldürn; 1971 legte er bei der Handwerkskammer Mannheim die Meisterprüfung ab – sie bildete die Grundlage dafür, dass er in den folgenden Jahrzehnten in der eigenen Backstube auch selbst zahlreiche Lehrlinge ausbildete.

Beruflich blieb er seiner Heimat treu: Den inzwischen um ein Café und ein Lebensmittelgeschäft sowie einen Getränkemarkt und eine Poststelle erweiterten Betrieb in Hainstadts Ortsmitte übernahm er im Februar 1984, um ihn mehr als 33 Jahre lang erfolgreich zu führen: Im Sommer 2017 reichte er die Geschicke an Tochter Bettina weiter.

Nicht nur seine Familie, Ehefrau Ruth, die beiden Töchter und die fünf Enkelkinder, der Betrieb und die Kunden verlieren mit dem Tod von Oskar Breunig einen sympathischen, offenen und ehrlichen Mann mit dem Herz am rechten Fleck – auch die Bäckerinnung Neckar-Odenwald, deren Ehrenobermeister er war, trauert um ihren "Zuckerbeck". 34 Jahre lang hatte sich der Verstorbene im Bereich der Innung für die Belange der Bäcker stark gemacht, ihre Interessen vertreten und ehrenamtlich Flagge gezeigt – zuletzt von Mai 2000 an als Obermeister, nachdem er ab November 1994 als stellvertretender Obermeister und ab Mai 1999 als kommissarischer Obermeister gewirkt hatte.

So viel Engagement wurde natürlich auch von höherer Stelle gewürdigt: 1997 erhielt Oskar Breunig die Silberne Ehrennadel des Bäckerinnungsverbands Baden, 2012 dessen goldene Ehrennadel. Im April 2016 erfolgte zusätzlich die Ernennung zum Ehrenobermeister – eine Auszeichnung, die der fröhliche "Zuckerbeck" mit Leben erfüllte: So oft es ihm möglich war, nahm er weiterhin an Veranstaltungen der Innung teil und begleitete seine Tochter. Des weiteren hatte er von 1982 bis 1994 als Werbewart der damaligen Bäckerinnung Buchen fungiert.

Sein Handwerk war für ihn freilich nicht nur "Broterwerb" im wahrsten Sinne des Wortes, sondern viel mehr echte Leidenschaft: Auch die jährlichen Brot- und Stollenprüfungen der Bäko Süd-West waren für Oskar Breunig Pflichttermine – seit 1979 war er Mitglied des Prüfungsausschusses gewesen.

Info: Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 1. Februar, um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Magnus statt, anschließend Urnenbeisetzung auf dem Friedhof.