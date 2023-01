Adelsheim/Höpfingen. (ahn/pm) Rund 20 Jahre war Albert Schwarz Pfarrer in der katholischen Kirchengemeinde St. Marien in Adelsheim. Am Sonntag, 1. Januar, starb er im Alter von 83 Jahren. Dies berichtete die römisch-katholische Kirchengemeinde Pforzheim, wo Pfarrer Albert Schwarz bis November 2009 tätig war, in einer Pressemitteilung.

Er galt als kommunikativer und kritischer Geist, was