Am "Schmutziche Donnerschdaach", ziehen bereits am Morgen die "alten Weiber" durch Mudau und verbreiten gute Stimmung. Am Abend werden dann um 19.53 Uhr auf der Rathaustreppe die traditionellen "Faschenaachtsfiguren" offiziell herbeigerufen. Zur Belebung dieses traditionellen "Faschenaachtsspiels" sind ...

Auch in diesem Jahr soll es die Gelegenheit geben, sich mit einer liebevoll gestalteten "Faschenaachtsdudde" einzustimmmen. Zu erwerben ist sie für 6,50 Euro oder mehr in den folgenden Mudauer Geschäften: Aral-Tankstelle, Breunig und Link Handarbeitsladen, "s’Ernschtle", Landbäckerei Schlär, Bäckerei Münkel/Burkardt und Getränke Wachter. In dieser "Dudde" findet der Faschenaachter alles, was für die Einstimmung auf die närrischen Tage förderlich ist. Schals und Schalmützen im "KaGeMuWa"-Layout sind bei Scheiwein Mediengestaltung für je 12,50 Euro erhältlich.

Auch in diesem Jahr hat man sich in der "Wassersucherstadt" wieder voll Vorfreude "uff unser schejni Mudemer Faschenaacht" eingestellt und fiebert nach den Prunk- und Fremdensitzungen sowie der Kinder- und Jugendsitzung nun der heißen Phase entgegen.

Die "KaGeMuWa" ("Karnevalsgesellschaft Mudemer Wassersucher"), selbst 1953 gegründet, freut sich zu sehen, dass bereits seit über 600 Jahren das Brauchtum in Mudau weiter begangen wird. Im Laufe der letzten 150 Jahre vermischte sich das regionale Brauchtum immer mehr mit dem rheinischen Karneval, zu dem Prunksitzungen, Prinzenpaare, Elferräte, Präsidenten und Garden gehören. Auch die Umzüge in ihrer heutigen Form sind davon beeinflusst.

Mudau. (pm) Karneval, Fasnacht, Fasnet, Fastnacht, Fasching, Fassenacht, Fastabend, Fastelovend, Fasteleer – für die fünfte Jahreszeit gibt es viele Namen. In Mudau feiert man den "Vorabend vor der Fastenzeit" bereits seit mindestens 1395 (Ersterwähnung im Amorbacher Klosterurbar). Verschiedene Bürger hatten Abgaben zu leisten, unter denen sich das "Fasenachtshuhne" befand. Spätestens 1574 begang man in Mudau das "traditionelle Schmutz-Esse" (eine Art Rührteig mit abgekochten Dörrfleischwürfeln), und schon 1611 ließ der Mudauer Pfarrer seinen Helfern "Faschenachtsküchlein" backen.

In Mudau feiert man traditionell eigentlich nicht Karneval – trotz der Bezeichnung Karnevalsverein. Mudau feiert "Faschenaacht" – der bislang früheste Hinweis über die "organisierte Faschenaacht" stammt aus einer Zeitungsanzeige des Jahres 1886.

Dazu können sich alle "Wassersucher", alle "Mudemer Faschenaachtler" und alle an der "Mudemer Faschenaacht" Interessierten nun mit Gadgets und Accessoires eindecken.

Am Samstag, 18. Februar, besucht die "KaGeMuWa" den Umzug in Königheim. Interessierte "Spitzdutte" und "Halbherrn" treffen sich um 12.01 Uhr zur Busabfahrt am großen Parkplatz. Die Rückfahrt ist für 17 Uhr geplant. Am Dienstag, 21. Februar, reist die "KaGeMuWa" zum Umzug in Amorbach. Alle "Spitzdutte" und "Halbherrn" treffen sich um 12.31 Uhr zur Busabfahrt am großen Parkplatz. Am Samstagabend trifft man sich dann beim Maskenball des Musikvereins Mudau in der Odenwaldhalle.

Das "Spreißelesvokaafe" ist am Sonntag, 19. Februar. Die "Spreißelesvokääfer" treffen sich um 10.31 Uhr vor dem Rathaus.

Das Highlight der Faschenaacht ist der "Rouschemondaach", unter anderem mit der Rathausstürmung um 10.31 Uhr oder dem öffentlichen Sauerbratenessen von 11.31 bis 13.01 Uhr in der Odenwaldhalle. Der "Großer Odenwälder Rosenmontagsumzug" mit vielen Gruppen und Zuschauern beginnt um 14.01 Uhr. Treffpunkt der "Spitzdutte" ist um 13.30 Uhr am Aufstellungsweg. Mit Musik und der Prämierung der Zugteilnehmer geht es nach dem Umzug in der Odenwaldhalle bei der Après-Zug-Party weiter.

Das Ende findet die "Faschenaacht" mit ihrer Verbrennung am "Faschenaachtsdienschdaach" um 20.11 und um 24 Uhr vor dem Alten Rathaus.