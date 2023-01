Mudau. (tra) Mudauer Vodafone-Kunden haben momentan mit Verbindungsproblemen zu kämpfen. Eine RNZ-Leserin hat darauf hingewiesen, dass im Bereich Mudau bereits seit 19. Dezember das Vodafone-D2-Netz nicht funktioniere.

Wir haben bei Vodafone nachgefragt, was hinter der Störung steckt. Wie Konzernsprecher Volker Petendorf mitteilte, hat Vodafone seit dem 8. Dezember eine lokale Einschränkung in seinem Mobilfunknetz im Bereich Mudau. Betroffen sind Schloßau, Waldauerbach und Langenelz.

"Mobiles Internet und mobile Telefonie sind bei insgesamt 209 Kunden vorübergehend nicht in der gewohnten Qualität verfügbar", so Volker Petendorf. Zur Ursache äußert er sich wie folgt: Vodafone nutzt in Mudau einen Mobilfunkmast der Deutschen Telekom mit. Die Telekom habe, so der Konzernsprecher, am 8. Dezember Erweiterungsarbeiten an diesem Bauwerk vorgenommen und dabei versehentlich eine von mehreren Vodafone-Antennen beschädigt. Dieses eine Netzelement müsse nun ersetzt werden.

"Eine neue, passende Antenne ist bereits bestellt und soll noch in dieser Woche nach Mudau geliefert werden. Anschließend wird dieses neue Netzelement von erfahrenen und höhenerprobten Fieldservice-Technikern montiert", teilt Volker Petendorf mit. "Wir bitten die 209 betroffenen Mobilfunkkunden, die aktuell ein schwächeres Netz vorfinden als gewohnt, bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten noch um etwas Geduld und um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten."