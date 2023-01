Seit 1. Dezember 2021 seien alle Anbieter per Gesetz verpflichtet, eine Störung unverzüglich und unentgeltlich zu beseitigen. Die Bundesnetzagentur gibt genau vor, wie sich Mobilfunkanbieter in solchen Fällen zu verhalten haben: "Kann der Anbieter die Störung nicht innerhalb eines Tages nach Eingang der Störungsmeldung beseitigen, muss er den Kunden spätestens innerhalb des Folgetages darüber informieren. Er muss mitteilen, ...

Was ihn besonders ärgert, ist das Störungsmanagement des Unternehmens: "Wenn man bei der zuständigen Vodafone-Hotline anruft, heißt es sehr oft, dass es in Mudau keine Störungen gibt, oder man soll sein Handy ein- und ausschalten." Doch das ist nicht alles: "Uns wurde schon mehrmals versprochen, dass das Netz am Abend wieder funktionieren soll. Was dann natürlich nicht der Fall war". Vodafone habe sogar SMS verschickt, dass der Fehler behoben sei.

"Die Probleme bestehen seit 8. Dezember", berichtet Scheiwein. "Wo es vorher vier bis fünf Balken Mobilfunkempfang gab, ist momentan nur noch – wenn überhaupt – ein Balken im Freien verfügbar. In Gebäuden gibt es oft überhaupt kein Netz mehr." Eine Folge: SMS, zum Beispiel mit Pin- oder Tan-Nummer kommen in Gebäuden nicht an. Aber auch die mobilen Daten sind von den problemen betroffen: "Wo es vorher 4G gab, ist nur noch ein Datenempfang von E möglich", sagt Scheiwein.

Mudau. "Kein Netz!" Seit mehr als sieben Wochen haben Vodafone-Kunden im Raum Mudau mit eklatanten Verbindungsproblemen im Mobilfunk zu kämpfen. Was diese Störung in der Praxis bedeutet, das hat uns Marco Scheiwein in eindrücklichen Worten geschildert. Er ist nicht nur selbst Betroffener – privat und geschäftlich, sondern als stellvertretender Vorsitzender des örtlichen BdS (Bund der Selbständigen) bekommt er auch viele Rückmeldungen von anderen Vodafone-Kunden.

Von Rüdiger Busch

Mudau. "Kein Netz!" Seit mehr als sieben Wochen haben Vodafone-Kunden im Raum Mudau mit eklatanten Verbindungsproblemen im Mobilfunk zu kämpfen. Was diese Störung in der Praxis bedeutet, das hat uns Marco Scheiwein in eindrücklichen Worten geschildert. Er ist nicht nur selbst Betroffener – privat und geschäftlich, sondern als stellvertretender Vorsitzender des örtlichen BdS (Bund der Selbständigen) bekommt er auch viele Rückmeldungen von anderen Vodafone-Kunden.

"Die Probleme bestehen seit 8. Dezember", berichtet Scheiwein. "Wo es vorher vier bis fünf Balken Mobilfunkempfang gab, ist momentan nur noch – wenn überhaupt – ein Balken im Freien verfügbar. In Gebäuden gibt es oft überhaupt kein Netz mehr." Eine Folge: SMS, zum Beispiel mit Pin- oder Tan-Nummer kommen in Gebäuden nicht an. Aber auch die mobilen Daten sind von den problemen betroffen: "Wo es vorher 4G gab, ist nur noch ein Datenempfang von E möglich", sagt Scheiwein.

Was ihn besonders ärgert, ist das Störungsmanagement des Unternehmens: "Wenn man bei der zuständigen Vodafone-Hotline anruft, heißt es sehr oft, dass es in Mudau keine Störungen gibt, oder man soll sein Handy ein- und ausschalten." Doch das ist nicht alles: "Uns wurde schon mehrmals versprochen, dass das Netz am Abend wieder funktionieren soll. Was dann natürlich nicht der Fall war". Vodafone habe sogar SMS verschickt, dass der Fehler behoben sei.

Der BDS sei mittlerweile zum Anlaufpunkt vieler Gewerbetreibender und Bürger geworden, berichtet Scheiwein: "Ich bekomme hier täglich neue Horrormeldungen und Geschichten zum Thema." Viele Betroffene würden mittlerweile mehrfach die Woche bei Vodafone anrufen: "Sie werden ignoriert, belächelt oder vertröstet." Die Betroffenen würden sich einen direkten Draht zu einem Ansprechpartner, einen kompetenten Vodafone-Mitarbeiter, wünschen, unterstreicht Scheiwein.

Seit 1. Dezember 2021 seien alle Anbieter per Gesetz verpflichtet, eine Störung unverzüglich und unentgeltlich zu beseitigen. Die Bundesnetzagentur gibt genau vor, wie sich Mobilfunkanbieter in solchen Fällen zu verhalten haben: "Kann der Anbieter die Störung nicht innerhalb eines Tages nach Eingang der Störungsmeldung beseitigen, muss er den Kunden spätestens innerhalb des Folgetages darüber informieren. Er muss mitteilen, welche Entstörungsmaßnahmen er eingeleitet hat, und wann die Störung voraussichtlich behoben sein wird." Das alles sei in Mudau nicht geschehen.

Etwaige vertragliche Ansprüche, insbesondere Geldansprüche, müssten Kunden grundsätzlich selbst durchsetzen. Dabei könnten sie sich durch die Verbraucherzentralen beraten lassen, rät die Bundesnetzagentur. Der Mudauer BDS hat den BDS-Landesverband eingeschaltet, der rechtliche Möglichkeiten in Form einer Sammelklage prüfe.

Welche Folge eine solche Störung haben könnte, beschreibt Scheiwein mit einem drastischen Beispiel: Was ist wenn einem Kind auf dem Schulweg etwas passiert? Und es kann niemanden erreichen? Oder bei sonstigen Notfällen, bei denen Betroffene sonst per Smartphone Hilfe anfordern würden, und bei Großveranstaltungen wie dem anstehenden Fastnachtsumzug am Rosenmontag mit 2000 bis 3000 Teilnehmern?

Auf Nachfrage der RNZ hat Vodafone die Probleme eingeräumt (wir berichteten). Der Grund für die Störung: Die Telekom habe bei Arbeiten an ihrem Mobilfunkmasten in Mudau eine Vodafone-Antenne beschädigt. Ersatz sei bestellt und solle bald montiert werden. "Wir bitten die 209 betroffenen Mobilfunkkunden, die aktuell ein schwächeres Netz vorfinden als gewohnt, bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten noch um etwas Geduld und um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten", schreibt Vodafone. Diese Erläuterungen hätten sich die Betroffenen von Vodafone schon früher gewünscht.