Mosbach. (RNZ) Nur wenige Tage vor seinem 81. Geburtstag ist Dieter Marmann, der sich viele Jahre im Mosbacher Gemeinderat engagiert und zum Wohle der Stadt eingesetzt hat, verstorben. Der Diplom-Handelslehrer und Studiendirektor i.R. gehörte dem Gremium annähernd 30 Jahre lang an, brachte sich von 1975 bis 2004 kommunalpolitisch ein. Marmann war in verschiedenen Ausschüssen und Aufsichtsräten aktiv, auch im Beirat Stadtmarketing brachte er sich ein.

Ausgezeichnet wurde der CDU-Mann unter anderem mit der Ratsmedaille in Silber (1999) und Gold (2004). In seiner Fraktion war er als stellvertretender Vorsitzender in der Verantwortung, außerdem fungiert Marmann als Vorsitzender des CDU-Stadtverbands. Bei seinem Eintritt in den Gemeinderat Mitte der 1970er-Jahre war er der jüngste Gemeinderat.

In Mannheim geboren und im Hohen Odenwald (Wagenschwend) aufgewachsen, war Dieter Marmann seit 1956 in Mosbach zu Hause. 1965 bog er mit seiner Christel in den Hafen der Ehe ein, drei Kinder sorgten in der Familie Marmann in der Folge für Leben. Reisen, Laufen und Wandern (vor allem in Südtirol) zählten zu den Hobbys des Verstorbenen, der nach einem Selbststudium der italienischen Sprache schon Anfang der 1990er-Jahre als Florenzexperte galt.

Auch der Jugendarbeit maß Dieter Marmann immer große Bedeutung zu, unter anderem setzte er sich für die katholische Dekanatsjugend ein, ebenso für die Jugendbegegnungsstätte in Mosbach.

In der Großen Kreisstadt wird man dem Verstorbenen ein würdiges Andenken bewahren.