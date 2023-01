Mosbach. (lu) Die Sternsinger ziehen in diesen Tagen wieder von Haus zu Haus, um über den Eingangstüren die Markierung "20*C+M+B*23" anzubringen und Geld zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in armen Ländern zu sammeln. "C+M+B" steht dabei nicht – wie häufig irrtümlich angenommen – für die von den Kindern dargestellten Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar, sondern für den Segenswunsch "Christus mansionem benedicat" ("Christus segne dieses Haus"). Am Dienstagnachmittag stattete eine Gruppe der katholischen Kirchengemeinde Mosbach-Elz-Neckar (Mose) auch der RNZ im Mosbacher Gartenweg einen Besuch ab.

In diesem Jahr lautet das Motto der Aktion Dreikönigssingen "Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit". Die WHO schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind. In Indonesien zeigt das Beispiel der Alit-Stiftung, wie mithilfe der Sternsinger der Schutz und die Teilhabe von Kindern erfolgreich gefördert werden können.

Seit über 20 Jahren unterstützt Alit an mehreren Standorten Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen gefährdet sind oder Opfer von Gewalt wurden. In Präventionskursen lernen junge Menschen, was sie stark macht: Zusammenhalt, Freundschaften, zuverlässige Beziehungen und respektvolle Kommunikation.