Mosbach. (schat) Der Spruch vom frühen Vogel gilt auch an Neujahr und nach einer mehr oder weniger rauschenden und rauchenden Silvesternacht. Schon ab 6 Uhr war am gestrigen Neujahrsmorgen Martin Ludwig vom Mosbacher Bauhof unterwegs, um in der Stadt mal gründlich durchzufegen, um den Rest vom Fest im alten Jahr zu beseitigen.

"Das geht gut heute, weil alles trocken ist", verdeutlicht der Mann am Steuer des Hako Citymasters, mit dem er kurz vor 9 Uhr an Neujahr seine Runden im Gartenweg dreht. Die Überbleibsel von Feuerwerkskörpern verschwinden im Heck der Kehrmaschine, die lautstark ihre reinigende Arbeit untermalt.

Am Messplatz in Neckarelz, so berichtet Ludwig, habe er zuvor schon ganz gut zu tun gehabt, auch am Mosbacher Marktplatz sei einiges zu kehren gewesen. "Insgesamt ist es aber echt okay", so der Reinigungsroutinier mit Blick auf das Gesamtaufkommen an Silvesterunrat auf Plätzen und Wegen im Stadtgebiet. "Und dieses Mal gab es auch viel weniger Glasscherben als sonst", ließ Martin Ludwig noch wissen, ehe er seine morgendliche Kehrrunde noch in der Waldstadt fortsetzte.