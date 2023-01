Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Mosbachs Name wurde jüngst weit über die Region hinausgetragen, denn die Große Kreisstadt fand im Zusammenhang mit dem Tod des bedeutenden Bildhauers Werner Pokorny Erwähnung, denn hier wurde er geboren. In seinem Geburtsort hat der Künstler Spuren hinterlassen, von denen viele wohl nicht wissen. In der Stiftskirche zogen 1998 von Pokorny