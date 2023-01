Bildung und Betreuung werden auch weiterhin Schwerpunktthemen sein, nicht nur, aber eben auch im investiven Bereich. Stipp sprach von "Wegen aus der Kreidezeit" (Digitalisierung an den Schulen), berichtete von Infrastrukturmaßnahmen an Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen, Sporthallen, Straßen, Radwegen und dem neuen Sanierungsgebiet "Obertor".

Der Gastgeber war nach dem bewegten Auftakt von "So what", der Hip-Hop-Crew der Mosbacher Tanzschule "Tängo!" natürlich als Erster an der Reihe. In seinem prime-time-gerecht eingedampften Rück- und Ausblick würdigte der neue Oberbürger zunächst die Verdienste seines Vorgängers Michael Jann. Gerade im Bereich Kindergärten und Schulen seien viele "wichtige und richtige Weichenstellungen" erfolgt.

Der Plan ging auf, die Idee kam an. Auch lange nach der launigen OB-Überleitung vom offiziellen zum gemütlichen Kapitel – "Sie haben es geschafft, ich wünsche uns noch einen schönen gemeinsamen Abend" – zeigte sich die Mälzerei angenehm belebt. Häppchen und Getränke versüßten die Gespräche, die im Saal und im Foyer mal intensiv, mal ausdauernd, in unterschiedlichen Konstellationen und zu mannigfaltigen Themen geführt wurden. Vorlagen hatten zuvor sowohl OB Stipp als auch die weiteren Hauptdarsteller auf der Empfangsbühne geliefert.

Der Reihe nach: "Auf ein Neues" hat man in der Verwaltungsspitze der Großen Kreisstadt wörtlich genommen und dem leicht angestaubten Format Neujahrsempfang in seiner Ausgabe 2023 ein neues Gewand verpasst. Erstmals lud (der auch noch ziemlich neue) Oberbürgermeister Julian Stipp Bürgerinnen und Bürger an einem Samstagabend in die gute Stube der Stadt ein. Und hatte mit seinem Team überdies ein neues Drehbuch für den traditionellen Empfang geschrieben, der nach dem Abspann auf der Bühne ja vor allem auch noch zum interaktiven Format mit zwanglosem Austausch werden sollte.

Mosbach. 90 Minuten Infotainment mit Livemusik, Tanzeinlagen, Interviews, Talkrunde, Hintergrundblock und einem Stand-up-Comedian, der eigentlich Bäcker ist. Samstagabendshow im ZDF? Nein, viel nahe liegender: Neujahrsempfang in Mosbach. Ja gut, ein klein wenig überzogen wurde die Sendezeit in der voll besetzten Alten Mälzerei am Ende doch, aber das ist bei einem Live-Format ja immer drin, zumal es am Ende noch eine echte Überraschung gab ...

Von Heiko Schattauer

Vorfreude weckte er auf die nahenden "Top-Events" in der "Kulturstadt" Mosbach, etwa beim Mosbacher Sommer oder im Rahmen der 1250-Jahr-Feierlichkeiten von Neckarelz, Neckarzimmern und Obrigheim. "Sie sind diese Stadt", schloss Julian Stipp in Richtung Publikum, animierte die Mosbacherinnen und Mosbacher, sich aktiv für ihren Lebensmittelpunkt einzubringen.

Um den ging es dann auch in den Talk- und Interviewrunden "Wirtschaft & Innovation" und "Eine Stadt – viele Generationen", bei denen Julian Stipp in die Rolle des Showmasters schlüpfte. Prof. Dr. Reinhold Geilsdörfer (Dieter-Schwarz-Stiftung), Albert Brückmann (Gründer "Meminto"), Dr. Andreas Hildenbrand (IHK-Geschäftsführer) und Max Hardtke (Vorsitzender Studierendenvertretung DHBW) näherten sich der Frage, wie die Stadt Mosbach als innovativer und attraktiver Standort für Wirt- und Bürgerschaft glänzen könnte. "Wir müssen schneller werden", forderten da Geilsdörfer und Brückmann in Richtung Verwaltungsprozesse, während Hardtke – seine Kommilitonen im Blick – für ein besseres Freizeitangebot plädierte. Wirtschaftsmann Hildenbrand sah hier auch die Gemeinschaft gefordert: Zusammen könne man es sich dort, wo man arbeitet und lebt, am besten "schön machen".

Wie man die Stadt möglichst schön machen kann, erörterte man in wachsender Runde dann auch unter dem Titel "Eine Stadt – viele Generationen". Ursula Henrich wünschte sich dabei für den Stadtseniorenrat und die Belange der älteren Bürgerinnen und Bürger der Stadt "ein offenes Ohr", Erik Brunner als Sprecher des Jugendgemeinderats mehr Beschäftigungsmöglichkeiten für und eine bessere Förderung von Jugendlichen in Mosbach. Michaela Neff vom Mehrgenerationenhaus wünschte sich ein "Haus der Begegnungen" im Herzen der Altstadt, zudem einen Ausbau des Betreuungsangebots, um auch Müttern echte Optionen der Berufstätigkeit zu schaffen. Die junge Mutter in der Runde, Neubürgerin Anita Dörschel, nickte da bestätigend, wenngleich die frisch Zugezogene hier auch überaus Positives berichten konnte: "Wir haben für unsere beiden Kinder problemlos Plätze in unserer Wunscheinrichtung bekommen", so die 34-Jährige, die vom Digitalisierungsbeauftragten der Stadt, Julien Volk, kurzfristig als Neu-Mosbacherin für die Talkrunde engagiert worden war.

"Die Kartons stehen alle noch im Gang", verdeutlichte Anita Dörschel, wie neu sie tatsächlich in Mosbach ist. Erst am Donnerstag war sie mit Mann Robert (in Mosbach groß geworden) aus München in den Odenwald gezogen. Nach knapp zehn Jahren in der mondänen Metropole wollen die Dörschels nun (wieder) in Mosbach heimisch werden und sich wohlfühlen. Die Chancen stehen gut, unter anderem die Fußgängerzone gefällt der Neubürgerin gut, Eisdielen, nette Läden, gutes Angebot. "Mosbach ist schon ein bisschen Städtchen", befand die sympathische Mutter abschließend.

Abschließende Betrachtungen gab der scheidende Bürgermeister Michael Keilbach preis. "Viele schlaflose Nächte" habe ihm seinerzeit die Flüchtlingskrise 2015 bereitet, gestand er. Ebenso, dass ihm der persönliche Austausch mit Kolleginnen und Kollegen sowie der Bürgerschaft wohl künftig (als Selbstständiger) am meisten fehlen werde. Den darf in Keilbachs Nachfolge Patrick Rickenbrot pflegen. Nachdem der den ersten Schock über schlaflose Bürgermeisternächte schmunzelnd verdaut hatte, skizzierte er drängende Aufgaben. Stärker als in der Vergangenheit müssten bei deren Bearbeitung künftig ökologische Aspekte betrachtet werden, so der neue Bürgermeister. Ein "Weiter so" dürfe es in dieser Beziehung nicht geben.

Bereits Großes geleistet hatte vor dem neuen Neujahrsempfang ganz traditionell Peter Schlär. Der Obermeister der Bäckerinnung Neckar-Odenwald bescherte OB Stipp mit der Neujahrsbrezel – und erwies sich dabei ganz nebenbei als Meister des komödiantischen Fachs. "Größer konnten wir sie nicht backen", ließ er mit Blick auf das stattliche Backwerk aus regionalen Zutaten noch trocken wissen, ehe ihn Stipp dem Mudauer Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger als neuen Ehrenbürger empfahl.

Was Peter Schlär sein "Dumboch", ist Kai Karle sein Mosbach. Dem Liedermacher war, nachdem die Band "Livingroom" vorher für den musikalischen Rahmen gesorgt hatte, die Nachspielzeit vorbehalten. Mit seiner gesungenen Liebeserklärung an Mosbach sorgte er – ebenfalls ganz kurzfristig verpflichtet – gemeinsam mit Rainer Schulz am Saxofon für ein emotionales Finale des neuen Neujahrsempfangs.