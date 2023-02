Mosbach. (cao) In Untersuchungshaft sitzt ein 29-jähriger Mann, der am Samstag gegen 16.45 Uhr Kunden und eine Kassiererin in der Müller-Filiale im Quartier an der Bachmühle mit einem Ast angegriffen hat. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei auf RNZ-Anfrage erklärt. In Sozialen Netzwerken kursierte schnell ein Video der Tat.

An der Kasse bezahlte gerade ein junges Paar mit Kinderwagen und kleinem Hund an der Leine, als sich draußen ein dunkelgekleideter Mann dem Eingang näherte und auf den letzten Metern zum Sprint ansetzte. Der erste Hieb traf das Glas der Schiebetür, wobei der lange Ast in zwei Teile zerbrach.

Als sich die automatischen Türen öffneten, schleuderte der Angreifer sofort das erste Bruchstücke mit Wucht in Richtung der Kassiererin und nur knapp über den Kinderwagen hinweg, das schließlich die Plexiglasscheibe an der Kasse traf.

Erfolglos versuchte ein Kunde, der sich zwischen den Kinderwagen und den Angreifer stellte, den nächsten Wurf in das Geschäft abzuwehren. Glücklicherweise wurde auch vom zweiten Stock niemand getroffen. Der 29-Jährige holte in der Folge mit der Faust zum Schlag aus und traf den Verteidiger am Oberkörper. Das Paar flüchtete sich mitsamt Kinderwagen in den Laden, während sich der Angreifer fast schlendernd in Richtung Innenstadt entfernte.

Nach weniger als 15 Sekunden war der Spuk vorbei. Das gesamte Video des Vorfalls dauerte keine 30 Sekunden. Gegen 19 Uhr wurde der mutmaßliche Angreifer schließlich von Beamten des Polizeirevier Mosbach vorläufig festgenommen und am Sonntag einem Haftrichter am Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Dieser setzte den durch die Staatsanwaltschaft Mosbach beantragten Haftbefehl in Vollzug.

Warum der 29-Jährigen so ausgerastet ist und ob er unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, dazu konnten weder Polizei noch Staatsanwaltschaft am Montag Angaben machen. Ein klares Motiv sei nicht bekannt, sagte der Erste Staatsanwalt Florian Sommer gegenüber der RNZ. Der Haupt-Tatvorwurf laute "versuchte gefährliche Körperverletzung". In der Vergangenheit sei der 29-Jährige bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Verbreitung von Videos mit strafrechtlich relevanten Inhalten eine Straftat darstellt und bittet die Bevölkerung, von der Verbreitung solcher Videos Abstand zu nehmen.

