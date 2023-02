Mosbach. (cao) In Untersuchungshaft sitzt ein 29-jähriger Mann, der am Samstag gegen 16.40 Uhr Kunden und eine Kassiererin in der Müller-Filiale im Quartier an der Bachmühle mit einem Ast angegriffen hat. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei auf RNZ-Anfrage erklärt. In Sozialen Netzwerken kursierte schnell ein Video der Tat.

An der Kasse bezahlt gerade ein junges Paar mit Kinderwagen und kleinem Hund an der Leine, als sich draußen ein dunkelgekleideter Mann dem Eingang nähert und auf den letzten Metern zum Sprint ansetzt. Der erste Hieb trifft das Glas der Schiebetür, wobei der lange Ast in zwei Teile zerbricht. Als sich die Türen öffnen, schleudert der Angreifer sofort das erste Bruchstücke in Richtung der Kassiererin, wobei er die Plexiglasscheibe trifft.

Erfolglos versucht ein Kunde, den zweiten Wurf in das Geschäft abzuwehren, woraufhin der 29-Jährige mit der Faust zum Schlag ausholt, den Verteidiger aber nicht wirklich trifft. Das Paar flüchtet sich in den Laden, und der Angreifer entfernt sich fast schlendernd in Richtung Innenstadt. Nach weniger als 15 Sekunden ist der Schreck vorbei.

Man habe den Täter schnell festnehmen können, heißt es von der Polizei. Warum der 29-Jährigen so ausgerastet ist und ob er unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, dazu wollte die Polizei am Montagmorgen noch keine Angaben machen.