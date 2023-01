Von Brunhild Wössner

Mosbach. Essen in Gemeinschaft macht bekanntlich mehr Spaß, als alleine am Tisch zu sitzen. Die Gemeinschaft zu fördern und die Einsamkeit zumindest beim Mittagessen zu lindern – dieses Ziel hat sich der Verein Mona Lisa gesetzt. An jedem zweiten Mittwoch im Monat können Alleinstehende, Bedürftige sowie Rentnerinnen und Rentner ab sofort zu einem