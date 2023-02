Mosbach. (RNZ/pm) Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, stellte einst der griechische Philosoph Heraklit fest. Zweieinhalb Jahrtausende später beweist Urban Priol, dass man das eben doch kann, denn er ist am Mittwoch, 19. April, bereits zum zweiten Mal mit seinem Programm "Im Fluss" zu Gast in Mosbachs Alter Mälzerei. Allerdings ist auch das Programm wie ein Fluss im ständigen Wandel. Daher ist der Titel auch mit dem Zusatz "Täglich quellfrisch, immer aktuell" versehen. So können sich auch Besucherinnen und Besucher, die den Auftritt im vergangenen Jahr erlebt haben, auf Neues freuen.

Mit Argusaugen verfolgt Priol den steten Strom des politischen Geschehens, auch wenn besonders die deutsche Politik der letzten Jahre eher an einen Stausee erinnert als an ein fließendes Gewässer. Er ist immer am Puls der Zeit; spontan und tagesaktuell spottet er oft schneller, als sein Schatten denken kann. Urban Priol grollt, donnert, blitzt und lässt so, einem reinigenden Gewitter gleich, vieles in einem hellen, heiteren Licht erstrahlen. Uferlos pflügt der Meister der Parodie durch die Nacht, bringt komplexe Zusammenhänge auf den Punkt und verwandelt undurchsichtig-trübe Strudel in reines Quellwasser. Mit Freude stürzt er sich in die Fluten des täglichen Irrsinns, taucht in den Abgrund des Absurden, lästert lustvoll und hat dabei genauso viel Spaß wie sein Publikum.

Der Auftritt am 19. April in Mosbach beginnt um 20 Uhr, die Türen der Mälzerei sind ab 19 Uhr geöffnet.

Info: Karten gibt es unter anderem in allen Geschäftsstellen der RNZ.