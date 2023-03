Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die Speed-Dates sind durch, nun geht’s in gemäßigterem, aber ausdauernd gehaltenem Tempo in die Tiefe. Nachdem Oberbürgermeister Julian Stipp und Wirtschaftsförderer Fabian Weis dieser Tage eilig fragend in den Läden der Fußgängerzone und deren Ausläufern unterwegs waren, schaltete sich in Mosbach nun (wieder) ein externer Fachmann ins Thema