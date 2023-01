Mosbach. (RNZ/pm) "Ob Mitmachaktionen im ganzen Land, die Förderung eines neuen Lastenrad-Verleihs oder die grenzüberschreitende Kooperation zwischen Städten beim Stadtradeln: Die Initiative ’Radkultur’ erreicht die Menschen in Baden-Württemberg auf ganz unterschiedlichen Wegen in ihrem Alltag", heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative.

Was die vielen Aktionen gemeinsam haben, sei das Ziel, den Fahrrad-Alltag der Menschen zu erleichtern. Und wer schon umgesattelt habe, werde dafür auch einmal belohnt. Die Radkultur-Geschichten aus dem Jahr 2022 zeigen exemplarisch auf, wie erfolgreiche Radverkehrsförderung die Menschen mitnimmt – so auch in Mosbach.

Im vergangenen Jahr fand die erste Mobilitätswoche in Baden-Württemberg statt: Zwischen dem 16. und 22. September organisierten zahlreiche Institutionen im Land Aktionen zu nachhaltiger Mobilität. Auch die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Mosbach zeigte mit ihrer Aktion "Radbewegt", wie leicht es für Arbeitgeber sein kann, ein Zeichen für mehr Radverkehr zu setzen.

Die Idee war so einfach wie erfolgreich: Wer an den beiden Aktionstagen mit dem Fahrrad am Haupteingang der DHBW vorfuhr, erhielt eine Butterbrezel gratis auf die Hand. Von den 100 Brezeln, die pro Tag bereit lagen, blieb nicht eine übrig. Kein Wunder: Auch an normalen Tagen sind viele Studierende und Beschäftigte mit dem Rad unterwegs, auf dem sich die Wege zwischen den verschiedenen Standorten bequem zurücklegen lassen. Zumal sich auch die Hochschulleitung um Rektorin Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann und DHBW-Präsidentin Prof. Dr. Martina Klärle sehr für die Förderung des Radverkehrs einsetzt.

"Wir haben nach einer Idee gesucht, die schnell und unkompliziert umsetzbar ist", so Simone Keller-Löser, die die Aktion seitens der Hochschule organisierte. "Schließlich haben auch die Studierenden vor der Vorlesung nicht viel Zeit – aber eine Brezel geht immer."

Die Studierendenvertretung half beim Verteilen des Laugengebäcks, hergestellt von einer lokalen Bäckerei und finanziert vom Förderverein "DHBW friends for life". Die Initiative Radkultur stellte kleine Geschenke und Plakate zur Bewerbung der Aktion. "Mit dieser tollen Unterstützung war es wirklich einfach – es hat sich gelohnt."

Das Land fördert mit der Initiative eine moderne und nachhaltige Mobilität – und das bereits seit mehr als zehn Jahren. Das Ziel des Ministeriums für Verkehr ist es, den Anteil des Radverkehrs deutlich zu steigern. In enger Zusammenarbeit mit Kommunen, Arbeitgebern und einem wachsenden Partnernetzwerk macht die Initiative das Fahrradfahren im Alltag zugänglich und erlebbar. Kommunikationsmaßnahmen, Veranstaltungen und weitere innovative Formate unterstreichen die Relevanz des Fahrradfahrens.