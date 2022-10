Von Christian Hafner

Mosbach. Was braucht es alles für einen gelungenen Konzertabend? Eine riesige Bühne mit gigantischen Leinwänden und monströsen Lautsprechertürmen, aufgedrehte Musiker, die wie Irrwische auf gerade besprochener Bühne umhertollen und natürlich ein gewaltiges Meer an Zuschauern. So würde man sich ein Konzert heutzutage wohl im Allgemeinen vorstellen.