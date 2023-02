Mosbach. (RNZ/zg) Nachdem der Songwriter, Sänger und Gitarrist Kai Karle mit seiner Mosbach-Hymne bereits auf allen gängigen Streaming-Portalen zum Download bereitsteht, ist es an der Zeit, dass er sich mit seiner Band dem heimischen Publikum auch live präsentiert. Dies geschieht nun am Freitag, 3. März, im fideljo, dem Zentrum für Kultur und Begegnung in der Neckarburkener Straße 18. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass wird ab 19.30 Uhr gewährt.

Die Kai-Karle-Band liefert pulsierenden deutschen Rock abseits des Mainstreams. Die Songs aus ihrem aktuellen Album "wieder mal wach" erzählen treffsicher ihre zutiefst persönlichen Geschichten mit gesellschaftskritischen Themen. "Intelligente, kritische, witzige und einfühlsame Texte treffen auf erdige Grooves und prägnante Melodien", verspricht der Veranstalter.

Ob mit rockigen E-Gitarrenriffs oder mit sanften akustischen Einlagen, Michael Müller an der Leadgitarre ist in vielen spektakulären Klangwelten beheimatet. Thomas Lautenschläger hält an den Drums und Percussions – zusammen mit Martin Lovito am Bass – den Groove, und das Saxofonspiel von Rainer Schulz verleiht dem Ganzen seine mitreißende Sinnlichkeit.

Mit Sicherheit wird an diesem Abend auch das Mosbach-Lied erklingen – eine Liebeserklärung an die Heimat, die mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Großen Kreisstadt bebildert ist.

Info: Tickets gibt es im fideljo, bei der Tourist Info am Marktplatz oder online unter www.fideljo.de.