Mosbach. (RNZ/pm) Während beim Mosbacher Stadtlauf dieses Jahr leider nichts läuft, gibt die AOK für ihr im Vorjahr erstmals hier gestartetes Laufevent das "Go". Gemeinsam mit dem Badischen Leichtathletik-Verband (BLV) als Veranstalter lädt man am 19. September zum zweiten AOK-Firmenlauf Mosbach ein. Der Startschuss soll um 18 Uhr auf dem Messplatz in Neckarelz fallen, von dort geht es auf die rund fünf Kilometer lange Strecke, die in zwei Runden absolviert wird. Der Streckenverlauf ist dabei weitgehend eben, sodass auch Gelegenheitsläufer und Einsteiger mitmachen können. Starten dürfen alle, die Spaß an der Bewegung haben und sich etwas Gutes tun wollen.

Besonderer Wert wird bei der BW-Running-Serie auf die Bereiche für Firmen und Sponsoren gelegt. Um neben der sportlichen Herausforderung auch Teamgeist und Kommunikation intensiver zu fördern, haben Firmen vor Ort die Möglichkeit, ihren Mitarbeitenden eine eigene Anlaufstelle anzubieten, um sich vorzubereiten, zusammenzusitzen und nach dem Lauf das Geschaffte zu feiern.

Im Zieleinlauf werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der AOK Baden-Württemberg "erstversorgt", nachdem die Energiereserven wieder aufgetankt wurden, finden die Siegerehrungen direkt im Anschluss an den Lauf auf dem Zielgelände statt. Neben den Vierer-Team-Wertungen Frauen und Männer werden zudem die drei schnellsten Mixed-Teams (zwei Frauen, zwei Männer) sowie das größte Laufteam gekürt. DJ Christian Weick und Moderator Sebastian Hess sollen bei den Läuferinnen und Läufern vor dem Startschuss und nach dem Zieleinlauf für Stimmung sorgen, auch weitere Verpflegung sei organisiert, so die Veranstalter.

Im Vorfeld bietet der Badische Leichtathletik-Verband ab 22. Februar eine vierteilige Fortbildungsreihe rund ums Themengebiet "Laufen" an. Diese richtet sich hauptsächlich an Personen, die eine Laufgruppe leiten, und ist somit beispielsweise auch interessant für firmeninterne Laufgruppen. Auch Einsteiger sind hier willkommen. In vierwöchigem Rhythmus stehen in den Online-Abendseminaren die Programmpunkte "Warm-up/Cool-down", "Motiviert! So macht Training Spaß!", "Laufschule und Lauf-ABC" und "Der Fuß – die Basis des Laufens" an. Die Seminare können einzeln oder zusammen unter www.blv-online.de/bildung gebucht werden.

Anmeldungen für den Firmenlauf sind ab sofort online unter www.mosbach.bw-running.de bis zum offiziellen Meldeschluss am Montag, 11. September, möglich. Eine Startgebühr wird erhoben. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine personalisierte Startnummer. Meldungen nach dem Meldeschluss sind mit einer Nachmeldegebühr verbunden.