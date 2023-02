Mosbach. (stm) Nun beginnt wieder die Zeit, in der die Amphibien mit ihrer Frühjahrswanderung zu ihren Laichplätzen beginnen. Die größtenteils nächtlichen Wanderungen der Amphibien zu ihren Laichplätzen führen allerdings auch über Straßen und Wege, auf denen der Fahrzeugverkehr für viele paarungswillige Tiere den sicheren Tod bedeutet.

Zahlreiche freiwillige Helfer sind nun nachts unterwegs, um die Amphibien von der Straße zu retten und den Tieren und damit der gesamten Population das Überleben zu sichern.

Im Bereich der Großen Kreisstadt Mosbach muss insbesondere an folgenden Strecken mit wandernden Tieren und einem verstärkten Einsatz der Helfer gerechnet werden: L525 zwischen Mosbach und Sattelbach, L598 von der Abzweigung der L525 bis nach Lohrbach.

Nachdem der Hardhofsee im letzten Jahr von Goldfischen befreit wurde, steht zu hoffen, dass sich die Kammmolchpopulation erholen kann und sich den Amphibien insgesamt eine gute Laichsituation bietet.

Wie jedes Jahr schützt die Stadt Mosbach mit einer Sperrung die Wanderroute der im See laichenden Tiere.

Gesperrt werden die Schorre sowie der Hardhofweg zwischen der Einfahrt zum Hardhof und der Abzweigung zur Waldsteige voraussichtlich ab dem heutigen Montag. Damit ist die direkte Verbindung zwischen Neckarzimmern bzw. Waldsteige West und der Hardhofsiedlung zeitlich aufgehoben.

Verkehrsteilnehmer müssen daher nachts über die B27 ausweichen. Gesperrt ist die Strecke abends ab 18.30 Uhr bis 5 Uhr morgens.

Bei Eintritt der Sommerzeit, wenn die Tage länger werden, wird die abendliche Sperrzeit auf 20 Uhr verschoben. Die Stadtverwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer, auf die Beschilderung zu achten, um rechtzeitig eine Ausweichroute über die B 27 einschlagen zu können.

Da diese Aktion in den Vorjahren stets reibungslos verlief, hofft die Stadtverwaltung, dass die Maßnahme auch in diesem Jahr wieder von allen Autofahrern und vor allem von den am stärksten betroffenen Bewohnern des Hardhofes und den Mitarbeitern der Firmen Resideo und Inast akzeptiert und mitgetragen wird.