Mosbach. (sun) Ende Februar ist die bislang gültige Corona-Verordnung ausgelaufen. Bundesweit fällt damit die Testpflicht für fast alle Einrichtungen weg. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Tests zuletzt stark gesunken. Der Kreisverband Mosbach des Deutschen Roten Kreuz schränkt daher sein Testangebot an den Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach zeitlich ein.

Das Testzentrum am Eingangsbereich des Krankenhauses ist ab sofort montags bis freitags von 11 bis 13 Uhr geöffnet. In den kommenden Tagen wollen die Verantwortlichen des Kreisverbands beobachten, wie das verbleibende Angebot in Anspruch genommen wird und ob die in einem Container untergebrachte Station ab Mitte März noch weiter betrieben werden soll.

Testen bleibt aus Sicht der DRK-Verantwortlichen weiter wichtig, denn gerade in den Fastnachtstagen haben sich viele Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Wer sichergehen will, ältere Angehörige und andere besonders gefährdete Personen nicht zu gefährden, sollte weiterhin das zertifizierte Testangebot in Anspruch nehmen können, so die Einschätzung beim DRK-Kreisverband Mosbach.

Eine vorherige Terminbuchung ist nicht nötig, wird aber unter www.drk-mosbach.dein-schnell-test.de empfohlen. Dabei gibt man bereits seine Daten an, sodass es am Testzentrum schneller geht. Ein Ausweisdokument muss mitgebracht werden. Die Schnelltests kosten generell für jeden acht Euro.