Mosbach. Sie begeistern ihr Publikum in Europa, China und Japan – vor der Musik und ihrem Publikum verneigen sie sich mit ihrer ganz besonderen und mitreißenden Show. Am kommenden Samstag, 4. Februar, 20 Uhr, holen die "12 Tenors" ihren lang verschobenen Auftritt in Mosbachs Alter Mälzerei nach.

Klassische Arien, Pop-Hymnen und Rock-Klassiker: In ihrer neuen Show performen die Sänger die größten Hits aller Zeiten. Mit ihren kraftvollen Stimmen und ihrer mitreißenden Energie ist kein Genre vor ihnen sicher. Mit ihrem unverwechselbaren klassischen und doch modernen Sound vereinen sie laut Veranstalter "den Musikgeschmack von Generationen. Da wird gründlich aufgeräumt mit allen bisherigen Klischees."

Ihre Interpretationen von großen Liedern wie Puccinis "Nessun Dorma", Leonard Cohens "Hallelujah", Queens "Bohemian Rhapsody" oder ihre Tribute an die Beatles sowie Michael Jackson lassen sie große Erfolge feiern. In dieser Show bringen die zwölf Sänger bewährte Klassiker und neue Arrangements berühmter Welthits auf die Bühne.

Alle 12 Tenöre können tanzen, charmant moderieren und treffsicher zwischen verschiedenen Musikrichtungen wechseln. Aus den unterschiedlichsten Nationen zusammengekommen, kennen sie nur ein Ziel: Ihr Publikum mit ihrer außergewöhnlichen Leidenschaft für Musik anzustecken. Die Besucher können sich auf Musik ohne (Alters-)Grenzen mit klassischem und zeitlosem Charme freuen, auf eine neue spektakuläre Lichtshow, eindrucksvolle Choreografien, charmante und humorvolle Moderationen und auf ein zweistündiges abwechslungsreiches Programm von Klassik bis Pop mit zwölf Ausnahmesängern und dem gewissen Etwas.

Info: Eintrittskarten gibt es noch bei der Rhein-Neckar-Zeitung sowie unter www.reservix.de.