Moosbrunn. (alr) Mit romantischen Stücken für die Harfe erspielte sich Luisa Bönig den ersten Platz beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert 2023". Die Achtjährige aus Moosbrunn ist am Freitag gegen vier weitere Mädchen der Altersgruppe 1B, zweite bis vierte Klasse, angetreten. Die Jury hat ihren Auftritt mit eindrucksvollen 24 Punkten bewertet.

Die Schülerin eiferte ihrer Schwester nach und begann 2019 auch mit dem Harfespielen. Seit drei Jahren nimmt Luisa bei Musikpädagogin Christina Lechner Unterricht und lernt verschiedene Techniken fürs Harfenspiel. Neben der Unterrichtsstunde, die einmal die Woche stattfindet, übt die junge Harfenistin täglich zweimal 15 Minuten. Denn länger ohne Pause zu spielen geht ganz schön auf die kleinen Hände.

"Jugend musiziert" wird vom "Deutschen Musikrat" initiiert und kann für viele junge Nachwuchstalente ein Sprungbrett zum Erfolg sein, wie Lechner erzählt. "Es steckt eine Menge Disziplin und Aufopferung dahinter", so die Musikpädagogin weiter. "Die Kinder müssen sich dem Wettbewerb stellen wollen – und können." Dies sei neben dem Talent an der Harfe eine ebenso große Herausforderung.

Luisa hat sich nun schon ein zweites Mal auf den ersten Platz gespielt. Vergangenes Jahr trat sie ebenfalls mit der Hakenharfe an. Wegen Corona fand der Wettbewerb aber nur online und mit eingereichten Videos statt. Umso aufregender war es für die junge Harfenistin vor Publikum und einer Jury zu spielen. Die talentierte Luisa, so ihre Musiklehrerin, hat die Aufregung überwunden und mit einer schwierigen, aber vielseitigen Auswahl die Jury von ihrer Technik und ihrem Können beeindruckt. Die Auswahl der Stücke hat Lechner in Absprache mit Luisa getroffen. Um diese an die Stücke heranzuführen, hat Lechner ihr nicht nur verschiedene Techniken beigebracht, sondern auch versucht die Musik in Bildern zu erzählen. Das Erschaffen von Bildern helfe, sich in die Musik hinein zu fühlen und sie zu transportieren, so Lechner. Das ist dem jungen Nachwuchstalent mit Bravour gelungen.