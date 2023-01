Eberbach. (rnz) Das Mobile Kino kommt am Donnerstag, 12. Januar, nach Eberbach. Im Großen Saal der Stadthalle werden wieder drei Filme gezeigt.

Los geht’s um 15 Uhr mit der bekannten Geschichte vom Räuber Hotzenplotz. Der, seines Zeichens ein wilder bärtiger Räuber, tut das, was Räuber nun einmal tun: Sie rauben. In diesem Fall stielt er der armen Großmutter ausgerechnet die Kaffeemühle, die sie am liebsten hat. Der Junge Kasperl und sein Freund Seppl nehmen sich daraufhin vor, das geliebte Küchengerät zurückzubringen, indem sie den Räuber Hotzenplotz fangen. Und vielleicht können sie zur gleichen Zeit auch der gefangenen verzauberten Fee Amaryllis zu ihrer Freiheit verhelfen? Die wird nämlich vom Zauberer Petrosilius Zwackelmann gefangen gehalten. Und ehe die zwei Freunde wissen, wie ihnen geschieht, sind sie schon mitten in ein großes Abenteuer gestolpert. (Eintritt 6 Euro, FSK o.A., Länge 106 Minuten)

Story über Weinstein

Weiter geht’s um 17.30 Uhr mit dem Film "She Said". Zum Inhalt: Megan Twohey und Jodi Kantor arbeiten als Journalistinnen für die renommierte Tageszeitung der New York Times. Im Jahr 2017 führt eine Investigativ-Reportage auf die Spur zahlreicher sexueller Missbrauchsfälle, die allesamt auf den einflussreichen Filmproduzenten Harvey Weinstein weisen. Doch er wurde nie zur Rechenschaft gezogen. Können sie das überhaupt beweisen? Über mehrere Monate folgen sie ihrer Story und entdecken: Die Zahl der Frauen, die mit Abfindungen offenbar davon abgehalten wurden, ihre Geschichte der Belästigung zu erzählen, ist enorm hoch. Assistentinnen, Aushilfskräfte und Schauspielerinnen, die bei Miramax und der Weinstein Company gearbeitet haben, gehören dazu. Doch keine von ihnen will darüber reden. Erst am 5. Oktober werden die Entdeckungen der zwei Reporterinnen schließlich veröffentlicht. Nach und nach bricht das Schweigen zu sexuellen Übergriffen gegen Frauen in Hollywood und die #MeToo-Bewegung wird geboren. (Eintritt 7 Euro, FSK ab 12 Jahre, Länge 129 Minuten)

Den Abschluss bildet um 20 Uhr "Die Insel der Zitronenblüten". Zum Inhalt: Die Schwestern Anna und Marina wurden als Jugendliche getrennt. Während Anna die Heimatinsel Mallorca kaum je verließ und unglücklich verheiratet ist, den sie nicht mehr liebt, hatte sich Marina eigentlich geschworen nie zurückzukehren und bereiste die Welt als Ärztin für eine gemeinnützige Organisation. Jahre später treffen die einander fremd gewordenen Schwestern sich in einer kleinen Stadt auf Mallorca wieder. Eigentlich sind sie nur gekommen, um die Bäckerei zu verkaufen, die ihnen von einer mysteriösen Frau vermacht wurde. Doch an das Erbe ist ein Geheimnis geknüpft und nun müssen sie sich alten Familienstreitigkeiten stellen und einander neu kennenlernen. (Eintritt 7 Euro, FSK ab 12 Jahre, Länge 122 Minuten)