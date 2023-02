Zimmern. (ahn) Rund 20 Demonstranten empfingen am Freitag Ministerpräsident Winfried Kretschmann vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Zimmern, wo ein Bürgerempfang stattfand. Organisiert hatte die Demo der Landesverband baden-württembergischer Bürgerinitiativen gegen Windkraftanlagen in Natur- und Kulturlandschaften. Unter anderem mit Plakaten machten sie auf ihr Unverständnis gegenüber weiteren Windkraftanlagen aufmerksam.

Walter Müller, der Vorsitzende des Landesverbands, übergab im Laufe der friedlichen Demonstration dem Ministerpräsidenten eine Resolution, die sich gegen den weitere Ausbau der Windkraft in Baden-Württemberg im Allgemeinen und im Besonderen gegen Windkraftanlagen im Neckar-Odenwald richtete.

Hier nannte er zum Beispiel den geplanten interkommunalen Windpark im Waidachswald, wo bis zu 22 Windräder installiert werden könnten, oder den geplanten Windpark "Kornberg" bei Hardheim und Höpfingen.

"Der Ausbau der Windenergie ist von öffentlichem Interesse und im Sicherheitsinteresse des Landes", antwortete Winfried Kretschmann. "Die Grundsatzdebatte beim Thema Windkraft ist beendet", sagte der Ministerpräsident und entgegnete den Demonstranten: "Wir werden das Tempo beim Ausbau beschleunigen!"