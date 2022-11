Mosbach/Walldürn. (dpa) Nachdem drei Frauen aus einem Haus im Norden Baden-Württembergs befreit wurden, ermittelt die Polizei zu möglichen weiteren Opfern. Sie gingen davon aus, dass sich zeitweise noch weitere Personen in dem Anwesen der mutmaßlichen Geiselnehmer befunden hätten, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mosbach am Montag.

Die Ermittler werfen dem Deutschen, der im Netz mit seiner Lebenserfahrungen und -weisheiten prahlt, Geiselnahme in Tateinheit mit besonders schwerer Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung in mehreren Fällen vor. Der - nach eigenen Angaben im Netz - frühere Sotfware-Entwickler kam in eine psychiatrische Klinik.

Als Beamte das Haus in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) im Oktober durchsuchten, stießen sie den Angaben zufolge auf zwei weitere dort erheblich länger festgehaltene Frauen Mitte 20 und eine weitere weibliche Person. Vor Ort war auch der Bruder des Mannes, der jetzt als Helfer in Untersuchungshaft sitzt.

Mosbach/Walldürn. (dpa) Die Staatsanwaltschaft wird ihre Ermittlungen im Fall von drei aus einem Haus in Walldürn befreiten Frauen nicht mehr in diesem Jahr abschließen. Die Anklagebehörde vernehme noch zahlreiche weitere mögliche Geschädigte und Zeugen, sagte ein Sprecher in Mosbach.

Der Beschuldigte soll laut früheren Medienberichten im Internet Kontakt zu Menschen aufgenommen, deren Verletzlichkeit sexuell und finanziell ausgenutzt und eine sektenähnliche Gruppe um sich gebildet haben. Er hatte im Netz versprochen, seine Anhänger durch "pragmatische Psychologie, gesunde Ernährung und effektive Fitness zu einem Leben voller Spaß, Freude Leidenschaft und Gesundheit" zu führen.

Update: Montag, 28. November 2022, 8.15 Uhr

Ermittlungen zu weiteren Personen

Bei diesen Menschen gehe es nun darum abzuklären, inwiefern sie in Walldürn möglicherweise ebenfalls Opfer von Straftaten wurden. Nähere Angaben etwa zur Zahl der Personen machte der Sprecher nicht.

Die Staatsanwaltschaft verdächtigt einen 37-Jährigen, eine Frau über mehrere Tage bei sich festgehalten und vergewaltigt zu haben. Die 26-Jährige habe schließlich eine Bekannte angerufen, welche die Polizei alarmierte. Als Polizisten das Haus in Walldürn am 19. Oktober durchsuchten, stießen sie den Angaben zufolge auf zwei weitere Frauen. Wie lange diese schon dort waren, müssten die Ermittlungen zeigen, sagte der Sprecher.

Die Ermittler werfen dem 37 Jahre alten Deutschen Geiselnahme in Tateinheit mit besonders schwerer Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung vor. Er kam in eine psychiatrische Klinik. Sein 23 Jahre alter Bruder gilt als Helfer und sitzt in Untersuchungshaft.

Update: Montag, 7. November 2022, 11.56 Uhr

Der Ort steht unter Schock

Die Polizei geht von mindestens zwei weiteren Opfern aus. Der Bürgermeister erfuhr erst aus der RNZ von den Tatvorwürfen.

Von Sebastian Schlenker und Janek Mayer

Walldürn/Mosbach. Die Rollläden sind heruntergelassen, nichts deutet mehr darauf hin, was sich in dem Haus im Walldürner Ortsteil Altheim Grausames zugetragen haben soll. Ein 37-Jähriger steht laut der Staatsanwaltschaft Mosbach im Verdacht, eine junge Frau über Tage bei sich festgehalten und vergewaltigt zu haben.

Der 23-jährige Bruder des Mannes gilt den Ermittlern als Helfer. Mindestens zwei weitere Frauen sollen ebenfalls bereits zum Opfer geworden sein, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Heilbronn am Freitag sagte. Die Ermittler prüfen zudem, inwiefern es noch weitere Betroffene des mutmaßlichen Serientäters gibt.

Der 37-Jährige soll die 26 Jahre alte Frau vom 15. Oktober bis in die Nacht auf den 19. Oktober gegen ihren Willen festgehalten und sich an ihr vergangen haben. Dem Opfer gelang es nach Angaben der Ermittler schließlich, mit einem Telefon von dem Anwesen aus eine Bekannte anzurufen, die über den Notruf die Polizei alarmierte.

Der Bekannten soll die junge Frau geschildert haben, sie werde gegen ihren Willen festgehalten und fürchte um ihr Leben. Zu den Verletzungen und dem Zustand der Frau machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

"Wir sind natürlich schockiert. Wir haben überhaupt erst über den Artikel in der RNZ von dem Vorfall in Altheim erfahren", sagte der Walldürner Bürgermeister, Markus Günther, auf Anfrage dieser Zeitung. Der Haupt-Tatverdächtige sei nicht auffällig gewesen, er habe sich "nirgendwo in der Ortschaft" eingebracht. "Wir sind froh, dass die Polizei den Mann stoppen und weitere Straftaten verhindern konnte", zeigte sich Günther einigermaßen erleichtert.

Als Polizisten das Haus am 19. Oktober durchsuchten, stießen sie auf Hinweise, die auf weitere mutmaßliche Opfer schließen lassen. Mindestens einer der beiden deutschen Verdächtigen soll in dem Haus in Altheim gelebt haben. Die beiden haben sich den Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge teilweise zur Sache geäußert. Weitere Details nannte die Behörde nicht.

Einen Fall wie diesen hält der Kriminologe Christian Pfeiffer für "höchst selten" in Deutschland. Dass Menschen andere über längere Zeit festhielten und auch wiederholt zum Täter würden, sei sehr ungewöhnlich. Für die Aufklärung sei es von Interesse, das Rollenverhältnis der Brüder zu ergründen, sagte Pfeiffer. Zudem stelle sich die Frage, warum weitere Betroffene nicht die Polizei gerufen hatten. Das lege nahe, dass die Täter ihren Opfern gewaltige Angst eingeflößt hätten, so der Experte.

Dem 37-jährigen Mann wird Geiselnahme in Tateinheit mit besonders schwerer Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Er ist mit einem Unterbringungshaftbefehl in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Dies deutet darauf hin, dass er womöglich psychisch krank ist oder zur Tatzeit vermindert schuldfähig war.

Nähere Angaben machten die Ermittler dazu zunächst nicht. Der Bruder des Mannes soll bei den mutmaßlichen Taten Hilfe geleistet haben. Er wurde wegen des Verdachts auf Beihilfe verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

In der Öffentlichkeit sorgen Fälle, bei denen Sexualtäter junge Frauen und Mädchen in ihre Gewalt bringen, immer wieder für Entsetzen. In Rostock etwa wurde 2017 ein Mann, der eine Frau brutal geschlagen und mehrere Tage in seiner Wohnung eingesperrt hatte, zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.

Erst Ende Oktober verurteilte das Landgericht Stuttgart einen 36-Jährigen zu neun Jahren Haft und ordnete die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Der Mann hatte weitgehend gestanden, eine Frau für fast 24 Stunden in seine Gartenhütte verschleppt und mehrfach vergewaltigt zu haben.

Und es gab bereits 2011 einen Fall im Neckar-Odenwald-Kreis, der zwar anders gelagert war, aber bundesweit für Schlagzeilen sorgte:

Die "Haussklavin" von Haßmersheim

Auf der Suche nach Geborgenheit und einer Wohnung zieht eine junge Frau – eine Internetbekanntschaft des Sohnes – im März 2010 zu einer fremden Familie in die 5000-Einwohner-Gemeinde Haßmersheim bei Mosbach. Anfänglich scheint alles gut zu gehen. Sie habe das Paar mit "Mama" und "Papa" angesprochen, heißt es später. Ein halbes Jahr später beginnt für sie ein monatelanges Martyrium. Die Frau wird misshandelt, überwacht und darf das Haus nicht alleine verlassen. Erst im Juni 2011 gelang ihr die Flucht.

Das Landgericht Mosbach verurteilt später die Peiniger der 21-Jährigen – ein arbeitsloses Ehepaar aus Haßmersheim – zu Haft. Der 51-jährige Angeklagte erhält wegen Geiselnahme in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung eine Gefängnisstrafe von acht Jahren und zehn Monaten. Seine 46 Jahre alte Frau bekommt dreieinhalb Jahre wegen Geiselnahme. Beide hatten ein Teilgeständnis abgelegt.

Der alkoholkranke und drogenabhängige Mann gibt während des Prozesses zu, die "Haussklavin" gegen ihren Willen festgehalten und misshandelt zu haben, wenn er betrunken war. Seine Frau und seinen Sohn nahm er hingegen in Schutz, sie hätten unter seinem Einfluss gestanden. Die Ermittlungen gegen den 15-jährigen Sohn der Familie waren eingestellt worden, da gegen ihn laut Staatsanwaltschaft kein ausreichender Verdacht bestehe.

Ein Gutachten bescheinigt dem Opfer ein "intensives Bedürfnis nach familiärer Einbindung". Es bestehe ein Zusammenhang zwischen der Fähigkeit, Gewalt zu ertragen, und der in Kindheit und Jugend erlebten Gewalt, zitierte das Gericht aus der schriftlichen Stellungnahme.

Update: Freitag, 4. November 2022, 19.30 Uhr

Beamte gehen von mindestens zwei weiteren Opfern aus

Die Kriminalpolizei hat in Altheim zwei Männer festgenommen und ein Opfer befreit. Eine Frau wurde tagelang als Geisel gehalten und vergewaltigt.

Walldürn-Altheim. (jam/dpa) Geiselnahme, besonders schwere Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung – das sind die Vorwürfe, mit denen sich ein 37-Jähriger konfrontiert sieht, den die Kriminalpolizei vor kurzem in Altheim festgenommen hat.

Zusammen mit diesem Hauptbeschuldigten ging den Beamten bei einer nächtlichen Durchsuchung am 19. Oktober der 23 Jahre alte Bruder ins Netz, der der Beihilfe verdächtig ist.

In dem Haus im Altheimer Neubaugebiet entdeckten die Kriminalpolizisten zudem vier Frauen – darunter eine 26-Jährige, die der 37-Jährige gegen ihren Willen festgehalten und vergewaltigt haben soll.

Dieses jüngste Opfer stellt aber wohl nur die Spitze des Eisbergs dar. So gehen die Ermittler von mindestens zwei weiteren mutmaßlichen Opfern aus. Dies sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Heilbronn am Freitag. Bei ihnen handle es sich um Frauen. Die Ermittler prüfen derzeit, inwiefern es noch weitere Betroffene gibt.

Auf die Spur des mutmaßlichen Vergewaltigers und Geiselnehmers war die Polizei gekommen, nachdem es dem 26 Jahre alten Opfer gelungen war, einen Hilferuf an eine Bekannte abzusetzen. Sie fürchte um ihr Leben. Die Freundin hatte dann wiederum die Beamten alarmiert. Zu den Verletzungen und dem Zustand der Frau machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

Walldürns Bürgermeister Markus Günther (CDU) zeigte sich am Freitag "entsetzt". Das Anwesen, in dem die Tat geschehen sei, stehe im Moment leer, sagte Günther. Näheres dazu wisse er aber nicht.

Die beiden Beschuldigten können vorerst kein weiteres Unheil anrichten. Per richterlicher Anordnung ist der Beihilfe beschuldigte Bruder inhaftiert, der 37-Jährige wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Dass das Amtsgericht im einen Fall einen Haftbefehl, im anderen einen Unterbringungsbefehl erlassen hat, deutet darauf hin, dass der mutmaßliche Haupttäter schuldunfähig oder nur vermindert schuldfähig sein könnte.

Das Haus am Nordrand des Walldürner Stadtteils war seit der ersten Durchsuchung "zur Spurensicherung als Tatort versiegelt, wurde mittlerweile aber wieder freigegeben", wie die Polizei mitteilt. Von außen lässt nichts darauf schließen, welche Horrorszenen sich über Wochen in dem dreistöckigen Gebäude abgespielt haben müssen.

Das Anwesen, das nach der offiziellen Freigabe aktuell wieder bewohnt ist, verfügt über eine Sauna im Kellerbereich, die eine Webseite für Immobilienverkäufe als "Wohlfühloase" bezeichnet.

Seit Mitte Oktober haben Polizisten das Anwesen mehrmals nach weiteren Beweismitteln durchsucht. Aus anonymer Quelle hat die Rhein-Neckar-Zeitung erfahren, dass der Zugezogene nur selten im Ort zu sehen gewesen sei. Er habe in seinem Umfeld kein hohes Ansehen genossen.

Ein Altheimer, der ungenannt bleiben will, teilt mit: "Den Nachbarn war schon länger suspekt, was dort so vor sich geht." Dass in ihrer beschaulichen Wohngegend jedoch jemand womöglich sogar mehrere Frauen gegen ihren Willen festhält, sie peinigt und vergewaltigt, hatte sich in Altheim wohl niemand ausgemalt.

Update: Freitag, 4. November 2022, 14.52 Uhr