Lohrbach. (ub) Der "Entenmörder" zuckelt schon lange nicht mehr durch Lohrbach. Doch ein anderer Zug – länger, breiter, lauter und bunter – sorgte am Rosenmontagabend für reichlich Zulauf, der wiederum alle Wege ins Keetzehocker-Dorf blockierte. Denn die Faszination, die von dem nächtlichen Gaudiwurm ausgeht, ist nach zwei Jahren Zwangspause nur größer geworden. Feuerwehr, Polizei und die Lohrbacher Veranstalter leiteten den Ansturm der Besucher in geordnete Bahnen, und so konnte im Abendrot beginnen, was für manchen erst im Morgengrauen endete.

Weil sich mit motorisierten Zugmaschinen nebst Anhängern Licht und Lautstärken besonders eindrucksvoll erzeugen lassen, bildeten Wagen den Großteil des Umzuges. 18 verzeichnete die Teilnehmerliste; sechs Fußgruppen und drei Guggenmusikgruppen machten mit fantasievollen Kostümierungen und zum Tanz anstiftender Musik PS, kW und dB wett. Besonders beliebt als Vorbild zeigte sich Zauberlehrling Harry Potter. Originell als güldene Ferrero-Kugeln verpackt, kullerten die Odenwälder Faschingsfreunde durchs Dorf.

Dass das Zeitalter der Züge erneut anbricht, dafür sprachen gleich zwei wuchtige Wagen, die als (sogar qualmende) Lokomotive ("Emma") in imposante Erscheinung traten. Die schneearme Wintersaison 2022/2023 glichen die rollende Piste samt Lift und Après-Ski der Heidersbacher und Reichenbucher Narren aus; kleinere Eisportionen gab’s bei den Schefflenzer "Heismännern". Die "Zeitreise" der Mudauer "Don Promillos" reichte vom prähistorischen Säbelzahntiger bis zum fiesen Coronavirus.

Getunt und mit "Vollgas" wie die New Kids aus Maaskantje war der Wagen der freien Lohrbacher Faschingsgesellen, dessen Lichterbeschuss Asphalt und Häuserwände traf. Leider war ausgerechnet den Damen und Herren des einheimischen FC Lohrbach das Lichterspiel rund um die Figur "Super Mario" an der Spitze des Narrenzuges ausgefallen; ihre bunten Kostüme und das drei Meter große Super Girl machten das Manko wett.

Von der Rathaustreppe verfolgten gut gelaunt Oberbürgermeister Julian Stipp, Ortsvorsteher Norbert Schneider, Ortschafts- und Gemeinderäte den närrischen Zug. Vor dem Pfarrhaus versuchten Pfarrerin Rebekka Neubert und Familie vom Gutselsegen etwas abzubekommen.

Rund zwei Stunden dauerte das laut- und lichtstarke Spektakel, das die Kurfürstenstraße wieder einmal in ein von Tausenden besetztes Wimmelbild verwandelt hatte. In der Odenwaldhalle wimmelte es die ganze Nacht weiter.