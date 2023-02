Mosbach. (RNZ/stm) Leseratten können sich freuen: Von Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. März, darf im Rathaussaal in Mosbach nämlich wieder fleißig gestöbert werden. Der Lions-Büchermarkt feiert sein Comeback. Zur Einstimmung gibt es am Mittwoch, 15. März, 19 Uhr, wieder den Vorleseabend mit Andrea Wolf. Die musikalische Begleitung übernimmt Rupert Laible. Wolf wird Geschichten aus dem neusten Buch von Elke Heidenreich, "Neulich im Himmel", vortragen. Anlässlich ihres 80. Geburtstages hat Heidenreich die schönsten Geschichten aus ihren Werken zusammengestellt.

Andrea Wolf lebt in Frankfurt, ist freischaffende Schauspielerin, Sprecherin und Malerin – ihre Wurzeln hat sie jedoch in Mosbach. Nach ihrem Studium und der sich anschließenden Schauspielausbildung in München war sie an vielen Theatern und Festspielorten fest engagiert und ist seitdem freischaffend tätig.

Der Büchermarkt selbst öffnet am Freitag, 17. März, von 9 bis 18 Uhr seine Pforten, am Samstag, 18. März, von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag, 19. März, von 10 bis 17 Uhr. Für Kaffee und Kuchen sorgen die Lions-Damen. Der Eintritt ist frei. Spenden werden gerne entgegengenommen. Der Erlös wird von den Lions für gemeinnützige Zwecke eingesetzt.