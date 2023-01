Limbach. Der "Kinomobil Baden-Württemberg e. V." ist ein seit 1986 bestehender gemeinnütziger Verein, der sich die Verbreitung und Stärkung von Filmkultur in kinolosen Regionen zum Ziel gesetzt hat.

Am Freitag, 20. Januar, macht das Kinomobil wieder Station im Gemeindehaus Maria Frieden in Limbach. Gezeigt werden zwei Filme: "Die Schule der magischen Tiere 2" um 17 Uhr und "Ticket ins Paradies" um 19.30 Uhr.

Aus den Büchern von Margit Auer ist nun schon der zweite Kinofilm hervorgegangen, "Die Schule der magischen Tiere 2": Zum 250. Jubiläum der Wintersteinschule soll die Klasse von Miss Cornfield ein Musical einstudieren. Doch schon das Casting ist eine Herausforderung, und die Proben versinken im Chaos.

Als schließlich das gesamte Schuljubiläum ins Wasser zu fallen droht, weil auch noch seltsame Löcher auf dem Schulhof auftauchen, müssen die Kinder lernen, worauf es eigentlich in der magischen Gemeinschaft ankommt: Teamwork!

Am Abend sind dann die Hollywoodstars George Clooney und Julia Roberts in "Ticket ins Paradies" zu sehen. David und Georgias Ehe ist schon lange Vergangenheit. Was sie bis heute verbindet, ist eine kaum zu verbergende Abneigung.

Doch als ihre Tochter Lily nach Bali reist und sich dort Hals über Kopf verliebt und verlobt, brechen die beiden gemeinsam in das Tropenparadies auf, um Lily die Hochzeit zu vermasseln und vor dem Fehler zu bewahren, den sie selbst vor 25 Jahren gemacht haben.