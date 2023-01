Neben Bildern und Videos vom Brand kursierten auch bald erste private Unterstützungsangebote im Internet und wurden vielfach geteilt. Vor allem Sachspenden für die Versorgung der Pferde standen im Mittelpunkt verschiedener Hilfeaufrufe. Die Resonanz darauf war offenbar so groß, dass sich Familie Block als Betreiber der "Linkenmühle" noch am Sonntag selbst zu Wort meldete: "Wir bedanken uns vielmals für die große Anteilnahme und die Sachspenden, allerdings können wir den Andrang aktuell nicht mehr koordinieren."

"Gott sei Dank ist niemand verletzt", beschrieb etwa Petra Schrimpf, was angesichts des Ausmaßes des Brandes viele Menschen genauso empfunden haben dürften. "Voller Bestürzung haben wir aus den Nachrichten von dem verheerenden Brand bei euch erfahren. Wir sind traurig, und unsere Gedanken begleiten euch", bekundete die Band "Die Viertakter" ihre Anteilnahme. Ähnlich äußerte sich Lothar Schmidt: "Wir sind bestürzt. Viel Kraft in der jetzigen Situation." Karl-Heinz Brabänder wertete das Unglück gar als "eine Katastrophe, nicht nur für die Familien, sondern für die ganze Region".

Rippberg. (rjs) Nach dem Großbrand am Wochenende auf dem Gelände der "Linkenmühle" in der Hornbacher Landstraße zeichnet sich eine große Welle der Hilfsbereitschaft ab. Noch während mehr als 160 Einsatzkräfte am Samstag und Sonntag damit beschäftigt waren, die Flammen zu löschen, verbreitete sich die Nachricht von dem Unglück rasend schnell in Sozialen Netzwerken und über Messenger-Dienste. So äußerten sich viele Nutzer auf Facebook einerseits erleichtert, dass Menschen und Tiere unversehrt geblieben waren, aber auch tief betroffen vom Ausmaß der Katastrophe.

Rippberg. (rjs) Nach dem Großbrand am Wochenende auf dem Gelände der "Linkenmühle" in der Hornbacher Landstraße zeichnet sich eine große Welle der Hilfsbereitschaft ab. Noch während mehr als 160 Einsatzkräfte am Samstag und Sonntag damit beschäftigt waren, die Flammen zu löschen, verbreitete sich die Nachricht von dem Unglück rasend schnell in Sozialen Netzwerken und über Messenger-Dienste. So äußerten sich viele Nutzer auf Facebook einerseits erleichtert, dass Menschen und Tiere unversehrt geblieben waren, aber auch tief betroffen vom Ausmaß der Katastrophe.

"Gott sei Dank ist niemand verletzt", beschrieb etwa Petra Schrimpf, was angesichts des Ausmaßes des Brandes viele Menschen genauso empfunden haben dürften. "Voller Bestürzung haben wir aus den Nachrichten von dem verheerenden Brand bei euch erfahren. Wir sind traurig, und unsere Gedanken begleiten euch", bekundete die Band "Die Viertakter" ihre Anteilnahme. Ähnlich äußerte sich Lothar Schmidt: "Wir sind bestürzt. Viel Kraft in der jetzigen Situation." Karl-Heinz Brabänder wertete das Unglück gar als "eine Katastrophe, nicht nur für die Familien, sondern für die ganze Region".

Neben Bildern und Videos vom Brand kursierten auch bald erste private Unterstützungsangebote im Internet und wurden vielfach geteilt. Vor allem Sachspenden für die Versorgung der Pferde standen im Mittelpunkt verschiedener Hilfeaufrufe. Die Resonanz darauf war offenbar so groß, dass sich Familie Block als Betreiber der "Linkenmühle" noch am Sonntag selbst zu Wort meldete: "Wir bedanken uns vielmals für die große Anteilnahme und die Sachspenden, allerdings können wir den Andrang aktuell nicht mehr koordinieren."

Hier finden Sie weitere Inhalte, für die Sie Javascript aktivieren müssen Brand im Landgasthof Linkenmühle von Youtube Nur mit Ihrer Zustimmung wird dieser Inhalt angezeigt. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie hier Inhalt anzeigen und Entscheidung merken Einmalig den Inhalt anzeigen Ausblenden

Für die bisher geleistete Hilfe sei die Familie mehr als dankbar. Da durch den Brand sämtliche Lagermöglichkeiten nicht mehr vorhanden seien, bat Familie Block jedoch um Verständnis, dass nicht alle Sachspenden gleichzeitig entgegengenommen werden könnten. Benötigt würden hauptsächlich noch Hafer, Heu und Stroh. Wer davon etwas zur Verfügung stellen könne, solle über den Messenger-Dienst WhatsApp Kontakt aufnehmen. Am Sonntagabend wiesen die Betreiber des Landgasthofs schließlich auf die Möglichkeit von Geldspenden hin, um den Wiederaufbau zu unterstützen. Beim Internet-Bezahldienst "PayPal" hatte Sebastian Block eine auf 30 Tage angelegte Spendenaktion eingerichtet. Bis Montagnachmittag waren bereits mehr als 13.000 Euro eingegangen. "Jetzt heißt es zusammenhalten", warb Familie Block um weitere Unterstützung. "Wir sind für jeden Euro dankbar."

Auch der Vorsitzende der Fördergemeinschaft Rippberger Kindergarten, Michael Huber, rief am Sonntagabend unter dem Motto "Gemeinsam sind wir stark" zu Spenden zugunsten von Familie Block auf. Die Fördergemeinschaft sei angesichts des Unglücks traurig und habe sich deshalb entschlossen, ein Spendenkonto einzurichten (IBAN: DE31.67461424.0016184802, Volksbank Franken, Verwendungszweck: Linkenmühle). "Es wäre schön und lobenswert, wenn ihr alle mitmachen würdet", richtete er im Internet seinen Appell an potenzielle Unterstützer.

Weitere Initiativen wurden im Verlauf des Montags bekannt. So richtete Jutta Mutschler aus Walldürn auf der Internetplattform "betterplace.me" eine Kampagne mit dem Spendenziel 1000 Euro ein. Bis Montagnachmittag war dort das Spendenbarometer auf 280 Euro gestiegen. Auch die Walldürner Traditionsbäckerei Tobias Leiblein rief spontan eine eigene Aktion ins Leben. Der Reinerlös aus allen bis Freitag verkauften Waffeln soll Familie Block zugutekommen. Weitere Hilfsangebote dürften vermutlich in den kommenden Tagen folgen.

Wie wichtig diese vielfältige Unterstützung ist, zeigt nach Abschluss der Löscharbeiten das Ausmaß der Schäden. Der Gebäudekomplex mit Stallungen, Scheune, Lagerhalle und Werkstatt ist größtenteils bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Mehr als 130 Feuerwehrleute aus Walldürn, mehreren Stadtteilen, Buchen und Hardheim hatten in letzter Sekunde verhindern können, dass die Flammen auf das Hotel mit Restaurant übergreifen. Den Schaden bezifferte Annika Grundbrecher vom Polizeipräsidium Heilbronn am Montag auf rund eine Million Euro. "Die Ermittlungen zur Brandursache laufen", erklärte sie. Konkrete Hinweise gebe es noch keine.

Info: Spendenkonto der Fördergemeinschaft Rippberger Kindergarten für Familie Block: IBAN: DE31.67461424.0016184802, Volksbank Franken, Verwendungszweck: Linkenmühle.

Update: Montag, 23. Januar 2023, 18.02 Uhr

Eine Million Euro Schaden bei Brand in Ponyhof

Rippberg. (rjs) Bei einem Brand auf dem Gelände des Landgasthofs "Linkenmühle" in der Hornbacher Landstraße ist am Samstag ein Gebäudekomplex mit Stallungen, Scheune, Lagerhalle und Werkstatt vollständig zerstört worden. Einer ersten Schätzung des Polizeipräsidiums Heilbronn zufolge beläuft sich der Schaden auf rund eine Million Euro. Zur Ursache des Feuers lagen am Sonntag noch keine konkreten Hinweise vor. Ermittler der Polizei wollen den Brandort untersuchen, sobald sie die Gebäudereste betreten können.

Mehr als 100 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren hatten gerade noch rechtzeitig ein Übergreifen der Flammen auf ein an die Lagerhalle angrenzendes Wohngebäude und auf den Landgasthof verhindert. Ein Verbindungsbau mit Garage zwischen Lagerhalle und Wohnbereich hatte bereits Feuer gefangen. "Das haben wir in letzter Sekunde verhindert", verdeutlichte Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr die brisante Situation.

Foto: Ralf Scherer

Als seine Kollegen der Rippberger und Walldürner Feuerwehr gegen 16 Uhr vor Ort eingetroffen waren, boten sich ihnen Anblicke, die gegensätzlicher kaum hätten sein können. Auf den leicht verschneiten Wiesen um den Landgasthof grasten unaufgeregt Pferde. Nur wenige Meter entfernt beobachteten Anwohner und Gäste fassungslos, wie meterhohe Flammen aus den landwirtschaftlich genutzten Gebäuden schlugen. Eine dichte, dunkle Rauchsäule stieg in den Himmel und zog Richtung Hornbach. Immer wieder durchzogen laute Knallgeräusche das Tal. Verursacht von brennenden Autoreifen, wie aus Feuerwehrkreisen zu erfahren war. Später brachen mehrfach Gebäudeteile lautstark in sich zusammen.

Für die Feuerwehrleute um den Walldürner Stadtkommandanten und Einsatzleiter Sascha Dörr hatte sich schon früh abgezeichnet, dass die brennenden Wirtschaftsgebäude nicht mehr zu retten sein würden. Nachdem die Wasserversorgung aufgebaut war, begannen am Boden Löschtrupps von allen Seiten aus die Flammen einzudämmen. Zusätzlich bekämpfte die Besatzung des im Innenhof des Landgasthofs postierten Drehleiterfahrzeugs den Brand von oben. Während die Löscharbeiten augenscheinlich reibungslos abliefen, deuteten sich im Hintergrund zunehmend Probleme bei der Wasserversorgung an. Der 100.000 Liter fassende Löschwasserbehälter an der Kreisstraße oberhalb des Landgasthofs leerte sich zusehends. Um die Versorgung aufrechterhalten zu können, pumpte die Feuerwehr Wasser aus dem Eiderbach in der Nähe der brennenden Gebäude. Weil diese Menge allein nicht ausreichte, zapften die Einsatzkräfte das Gewässer zusätzlich an der rund 250 Meter entfernten Brücke der Kreisstraße über den Bachlauf an.

Nach der Rhein-Neckar-Zeitung vorliegenden Informationen traten die Probleme mit der Wasserversorgung nicht überraschend auf. Mehrfach soll die Walldürner Stadtverwaltung in der Vergangenheit auf ein solches Szenario hingewiesen worden sein.

Den Feuerwehrleuten gelang es dennoch, das Wohngebäude und den Landgasthof zu retten. "Das war das wichtigste Ziel", betonte Einsatzleiter Dörr. Unterstützung hatten die Walldürner Einsatzkräfte zwischenzeitlich von ihren Kollegen aus mehreren Stadtteilen sowie von den Wehren aus Hardheim und Buchen erhalten. Außerdem war erstmals der in Schefflenz stationierte Einsatzleitwagen 2 des Neckar-Odenwald-Kreises an einem Einsatz beteiligt.

Neben der Feuerwehr waren auch zahlreiche Rettungskräfte des DRK vor Ort. Verletzt hatte sich glücklicherweise niemand. Sämtliche Bewohner und Gäste, darunter zahlreiche Teilnehmer einer Jagdgesellschaft, hatten sich rechtzeitig selbst in Sicherheit bringen können oder waren von der Feuerwehr evakuiert worden. Sie wurden von Helfern der Psychosozialen Notfallversorgung betreut. Tiere kamen ebenfalls nicht zu Schaden. Nach Auskunft der Polizei, die mit drei Streifenwagenbesatzungen am Unglücksort war, waren 16 Pferde und zwei Schafe aus den vom Brand betroffenen Stallungen ins Freie gebracht und später von einem Veterinär untersucht worden.

Die Löscharbeiten wurden die Nacht hindurch mit einer auf 20 Mann reduzierten Mannschaft und auch am Sonntag fortgesetzt. Um die Feuerwehr zu unterstützen, leuchteten Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks den Brandort aus. Mitarbeiter des Abbruchunternehmens Leis aus Walldürn und der Firma Söhner aus Schefflenz räumten mit großen Baggern Trümmer sowie in der Scheune gelagerte Strohballen und Holzhackschnitzel beiseite, damit auch letzte Glutnester gelöscht werden konnten.

Insgesamt waren am Samstag und Sonntag mehr als 160 Angehörige verschiedener Organisationen und Institutionen im Einsatz. Deren Zusammenarbeit bewertete Kreisbrandmeister Kirschenlohr als "sehr gut". Bei jedem Brand dieser Größenordnung würden die Anfangsminuten etwas hektisch verlaufen. Die Situation sei jedoch zügig unter Kontrolle gewesen und regelmäßig neu bewertet worden, um entsprechend reagieren zu können. Auch Einsatzleiter Dörr zeigte sich am Sonntagmittag mit dem Einsatzverlauf zufrieden. Die Aufgaben seien von seinen Kollegen nach und nach routiniert abgearbeitet worden.