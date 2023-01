Rippberg. (rjs) Bei einem Brand auf dem Gelände des Landgasthofs "Linkenmühle" in der Hornbacher Landstraße ist am Samstag ein Gebäudekomplex mit Stallungen, Scheune, Lagerhalle und Werkstatt vollständig zerstört worden. Einer ersten Schätzung des Polizeipräsidiums Heilbronn zufolge beläuft sich der Schaden auf rund eine Million Euro. Zur Ursache des Feuers lagen am Sonntag noch keine konkreten Hinweise vor. Ermittler der Polizei wollen den Brandort untersuchen, sobald sie die Gebäudereste betreten können.

Mehr als 100 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren hatten gerade noch rechtzeitig ein Übergreifen der Flammen auf ein an die Lagerhalle angrenzendes Wohngebäude und auf den Landgasthof verhindert. Ein Verbindungsbau mit Garage zwischen Lagerhalle und Wohnbereich hatte bereits Feuer gefangen. "Das haben wir in letzter Sekunde verhindert", verdeutlichte Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr die brisante Situation.

Als seine Kollegen der Rippberger und Walldürner Feuerwehr gegen 16 Uhr vor Ort eingetroffen waren, boten sich ihnen Anblicke, die gegensätzlicher kaum hätten sein können. Auf den leicht verschneiten Wiesen um den Landgasthof grasten unaufgeregt Pferde. Nur wenige Meter entfernt beobachteten Anwohner und Gäste fassungslos, wie meterhohe Flammen aus den landwirtschaftlich genutzten Gebäuden schlugen. Eine dichte, dunkle Rauchsäule stieg in den Himmel und zog Richtung Hornbach. Immer wieder durchzogen laute Knallgeräusche das Tal. Verursacht von brennenden Autoreifen, wie aus Feuerwehrkreisen zu erfahren war. Später brachen mehrfach Gebäudeteile lautstark in sich zusammen.

Für die Feuerwehrleute um den Walldürner Stadtkommandanten und Einsatzleiter Sascha Dörr hatte sich schon früh abgezeichnet, dass die brennenden Wirtschaftsgebäude nicht mehr zu retten sein würden. Nachdem die Wasserversorgung aufgebaut war, begannen am Boden Löschtrupps von allen Seiten aus die Flammen einzudämmen. Zusätzlich bekämpfte die Besatzung des im Innenhof des Landgasthofs postierten Drehleiterfahrzeugs den Brand von oben. Während die Löscharbeiten augenscheinlich reibungslos abliefen, deuteten sich im Hintergrund zunehmend Probleme bei der Wasserversorgung an. Der 100.000 Liter fassende Löschwasserbehälter an der Kreisstraße oberhalb des Landgasthofs leerte sich zusehends. Um die Versorgung aufrechterhalten zu können, pumpte die Feuerwehr Wasser aus dem Eiderbach in der Nähe der brennenden Gebäude. Weil diese Menge allein nicht ausreichte, zapften die Einsatzkräfte das Gewässer zusätzlich an der rund 250 Meter entfernten Brücke der Kreisstraße über den Bachlauf an.

