Von Peter Lahr

Neckarelz. "So langsam wird das Gedenken historisch", begrüßte Dorothee Roos am Freitagabend rund 30 Gäste in der KZ-Gedenkstätte Neckarelz zu einer Lesung von Ernst Heimes über das KZ-Außenlager Cochem-Bruttig-Treis an der Mosel. Das Datum war kein zufälliges, denn der Freitag war der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus,