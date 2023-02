"Es hat sich viel verändert in Eberbach, es ist stockfinster", musste sich auch Sitzungspräsident Ralph Brenneis erst an ein ganz neues Gefühl gewöhnen. In der Folge werden auch die gerade erst neu aufgestellten Ortsschilder "Stauferstadt Eberbach" ...

Eberbach. Launige Büttenreden, schwungvolle Tänze, stimmungsvolle Musik, und alles live im Saal – drei Jahre lang mussten die Fastnachtsfans der KG Kuckuck darauf warten. Am Samstag war es endlich wieder soweit. Mit einem dreifach kräftigen "Hoja" feierten die Aktiven mit Publikum über fünf Stunden lang im großen Saal der Stadthalle. Die vergangenen drei Jahre, aber auch die derzeitigen Geschehnisse in der nachts dunklen Stadt gaben so manch willkommene Vorlage für die Büttenreden.

Von Peter Bayer

Sprungstark zeigt sich Tanzmariechen Pia Röth bei ihrem Marschtanz. Foto: Peter Bayer

Den Reigen der Tänze eröffneten die Kuckucksküken, danach waren die Kuckuckskids und vor der großen Pause noch die Kuckucksgarde auf der Bühne, unterbrochen von Tanzmariechen Karlotta Brenneis. Nach der Pause sorgte die Prinzengarde mit ihrem mit Spannung erwarteten Auftritt dafür, dass es schwungvoll weiterging. Als letzte Tänzerin hatte Tanzmariechen Pia Röth noch ihren mit viel Beifall bedachten Auftritt.

Der Wächter vom Ohrschbergturm (Hubert Richter) erzählte eine „Kleene G’schichte“. Foto: Peter Bayer

Sie müssen wieder selbst ran: Die Putzfrauen sehnen sich nach der Homeoffice-Zeit, als sie ihrem Chef gesagt haben, wo er putzen soll. Foto: Peter Bayer

Die Gässelspatzen sehnen sich als Putzfrauen nach der Zeit zurück, als sie noch im Homeoffice sein mussten. "Da habe ich dem Chef gesagt, wo er putzen muss." Auch sonst kommen die Männer bei ihnen nicht gut weg. Und sie verraten auch, warum es so wenig Witze über Männer gibt. "Weil das meiste wahr ist."

"Es hat sich viel verändert in Eberbach, es ist stockfinster", musste sich auch Sitzungspräsident Ralph Brenneis erst an ein ganz neues Gefühl gewöhnen. In der Folge werden auch die gerade erst neu aufgestellten Ortsschilder "Stauferstadt Eberbach" ausgetauscht werden müssen. "Eberbach – The dark side of the Odenwald" soll es künftig heißen. Was für schaurige Gestalten sich herumtreiben, wenn stockdunkle Finsternis im Eberbacher Stadtwald im Gretengrund herrscht, das zeigen Benny Müller als Rumpelstilzchen, Patrick Schottmüller als Facharzt in der Neckarstraße für leicht erkennbare Krankheiten und Udo Geilsdörfer als gute Fee von Eberbach.

„Szenen einer Ehe“ zeigen Gretel (Silke Auer) und Heiner (Jens Müller). Foto: Peter Bayer

"Was wäre die Welt ohne Musik?", fragen die Elwetritsche auf ihrer musikalischen Reise durchs Universum, die mit stehenden Ovationen des restlos begeisterten Publikums belohnt wird. Der Reigen reicht von Bach und Mozart über bekannte Filmmelodien bis hin zum Superhit "Music" von John Miles.

Muss ich mich entscheiden oder nehm’ ich beide?, fragt sich Fee Udo Geilsdörfer. Foto: Peter Bayer

Die Krawallschachteln Silke Auer und Petra Hildenbrand lassen den "Goldische Krotteball" des Turnvereins wieder aufleben. Sie stellen fest, dass wegen der Reste von Weihnachten, dem bevorstehenden Ostern und der Grillsaison keine Zeit zum Abnehmen bleibt. Doch zum Glück wurde die Stretchjeans erfunden.

Der "Wächter vum Ohrschbergturm" (Hubert Richter) denkt langsam ans Kürzertreten und sucht einen Azubi mwd (männlich, weiblich, divers). Nachdem er miterleben musste, wie jede Menge selbst ernannter Virologen ihn auf dem Ohrsbergturm besucht und die Leute sich um Clopapier gekloppt haben, ruft er zu mehr Gelassenheit auf. In Worten von Hubert Richter heißt das: was macht ihr immer "so a gedees" (frei nach "Pokerface" von Lady Gaga"), unterstützt von der "Gedees Crew" (20 Feet SV Moosbrunn).

Was die römischen Schwaben im standhaften badischen Eberbach so erleben, das zeigen die Hallodries im Schautanz "Asterix und Obelix". Und wenn dann auch noch der Druide Miraculix die Zutaten für den Zaubertrank nicht mehr so ganz auf die Reihe kriegt...

In den "Szenen einer Ehe" bringen Heiner (Jens Müller) und Gretel (Silke Auer) gewohnt einen Knaller nach dem anderen. Da glaubt der Heiner, der Kamillentee nur trinkt, wenn er krank ist oder krank werden will, er habe eine Figur wie ein griechischer Gott. Gretel: "Du weißt, dass Buddha kein Grieche ist?".

Die Stadtschwalben münzen in ihrem Musik-Medley Liedtexte auf Eberbach um und singen voll Überzeugung "Eberbach, du bist so schön bei Tag und Nacht, Eberbach, mein Herz schlägt nur für dich". Die Nesthocker fordern zum Schluss noch "Ich will Malle zurück".