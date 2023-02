Von Peter Bayer

Eberbach. Donnerstag, kurz vor 17 Uhr, großer Saal der Stadthalle. Aufgeregte Stimmen und jede Menge Gewusel lassen ahnen, dass es langsam ernst wird. "Wir proben auch noch den Marsch auf die Bühne", gibt Barbara Menges erste Anweisungen. Die erfahrene Regisseurin der KG Kuckuck hat trotz des Durcheinanders alles im Griff und "schleust" eine Gruppe nach der anderen unaufgeregt durch die Generalprobe für die heutige erste Prunksitzung der Karnevalgesellschaft Kuckuck.

Jede Menge Technik wird eingesetzt, damit die drei Prunksitzungen der KG Kuckuck für alle Besucher zu einem optischen und akustischen Genuss werden, inclusive Livebilder für die Aktiven im Vorraum. Foto: Peter Bayer

Die Aufregung vor allem der kleineren Tanzmädchen ist verständlich. Die "Küken" ab sieben Jahre müssen als erste "liefern". Für sie ist es zumeist der erste Auftritt – oder ihr letzter liegt schon so lange zurück, dass sie sich nicht mehr richtig daran erinnern können. Nach drei Jahren Zwangspause stellen die Prunksitzungen 2023 für die Kuckucke zwar keinen Neubeginn dar, doch gibt es einige Veränderungen. Die wichtigste betrifft das Catering während der Sitzungen. Anders als vor der Pandemie wird es nicht mehr vom Restaurant-Team übernommen. Die Karnevalisten müssen diese Aufgabe in Eigenregie stemmen.

"Wir haben uns dafür ein Bestellsystem zulegen müssen", sagen Florian Fink und Markus Scheurich. Und mussten dafür nicht gerade wenig Geld investieren. Mit dem neuen System wollen sie die Wartezeiten vergangener Jahre minimieren. Kaum ist die Bestellung am Platz aufgenommen, erscheint sie per Wlan in der "Küche und wird dort bearbeitet. "Essen und Getränke werden dann von den Bedienungen an den Platz gebracht", erklärt Fink. 14 bis 18 Bedienungen, welche die Kuckucke stellen oder suchen mussten, sind dafür pro Sitzung erforderlich. Es ist eine Premiere, das ist den Fastnachtern bewusst – aber auch die einzige Lösung. Anfang November hatte festgestanden, dass sie das Catering selbst organisieren müssen.

Die Versorgung der Sitzungsgäste mit warmen und kalten Speisen hat Karl-Heinz Herdel vom Gasthaus Bergstübel übernommen. Die Speisenkarte reicht vom Wurstsalat mit Baguette über Salatteller mit Putenstreifen oder Gulaschsuppe bis hin zu Schweinebraten mit Knödel oder vegetarische Spinatknödel.

Die Versorgung mit Getränken hat der Förderverein der Feuerwehr im Foyer (Rondell) übernommen. "Und das zu humanen Preisen", betont Fink. Dazugibt es noch eine Bar. Die Marketenderie unter der Bühne für die eigenen Aktiven machen die Kuckucke selbst.

Knapp über 700 Mitglieder zählt derzeit die Karnevalgesellschaft ...