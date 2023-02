Buchen/Mosbach. (RNZ/mare/rüb) Die Neckar-Odenwald-Kliniken waren seit Donnerstagvormittag von einem flächendeckenden Ausfall der IT-Systeme betroffen. Das teilt das Landratsamt mit.

Stand anfangs ein möglicher Hackerangriff im Raum, so gab es am Abend Entwarnung: Es handele sich nach Aussage von Landrat Achim Brötel nicht um eine Cyberattacke. Das Problem sei zudem behoben.

Aufgrund des Ausfalls mussten die beiden Standorte der Kliniken in Mosbach und Buchen von der Notfallversorgung abgemeldet werden. Notfallpatienten wurden in benachbarten Kliniken behandelt. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten in den Neckar-Odenwald-Kliniken war aber sichergestellt.

Die Klinikleitung hatte umgehend auch externe IT-Experten eingeschaltet, um die Funktionsfähigkeit der Systeme wieder so schnell wie möglich herzustellen, was am Abend der Fall war. Ebenso wurde vorsorglich die für Cyberkriminalität zuständige Stelle des Landeskriminalamts informiert.

Am Freitagmorgen wurde der konkrete Grund für die IT-Probleme von Frank Hehn, Geschäftsführer der Neckar-Odenwald-Kliniken, mitgeteilt.

Die Ursache habe in einem Hardwaredefekt im Rechenzentrum der Kliniken gelegen. Der wiederum habe dann in der Kliniksoftware die für einen Cyberangriff vorgesehenen Schutzmechanismen ausgelöst. Entsprechend waren auch IT-Experten bis in den Donnerstagabend von einem Angriff ausgegangen.

"Dass der Schutz der Klinikdaten funktioniert hat, ist eigentlich eine sehr gute Nachricht. Wir müssen nun allerdings analysieren, wie man solche Softwarereaktionen in Zukunft vermeiden oder zumindest noch schneller wieder rückgängig machen kann", erläutert Hehn.

Entsprechend können die Standorte der Kliniken in Mosbach und Buchen nun wieder Notfallpatienten aufnehmen, heißt es in der Mitteilung. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten in den Neckar-Odenwald-Kliniken sei ohnehin jederzeit sichergestellt gewesen.

Update: Freitag, 10. Februar 2023, 11.55 Uhr