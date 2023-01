Mosbach. (zg) Das evangelische Bezirkskantorat Mosbach setzt seine Chorkonzertreihe mit bedeutenden Vokalensembles am Sonntag, 5. Februar, um 17 Uhr in der Stiftskirche fort. Nach dem Kammerchor Saarbrücken und zuletzt dem Stuttgarter Vokalensemble "figure humaine" ist nun zum wiederholten Male der Kammerchor Stuttgart, eines der besten Ensembles seiner Art, mit seinem Leiter Frieder Bernius zu Gast in Mosbach. Bernius ist bekannt als Juror bei den Internationalen Mosbacher Kammerchorwettbewerben.

Im Zentrum des Konzertprogramms steht der ungarische Komponist György Ligeti, an dessen 100. Geburtstag der Kammerchor Stuttgart in diesem Jahr erinnern will. So erklingen zwei seiner 16-stimmigen Werke – die Hölderlin-Phantasien und "Lux aeterna" – , die den Komponisten berühmt und zu einem der besten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gemacht haben. Ein hoher solistischer Anteil dieser Werke bestimmt auch die Psalmkompositionen der frühromantischen Komponisten Giacomo Meyerbeer, Felix Mendelssohn Bartholdy und Otto Nicolai, alle im Umfeld der Berliner Singakademie und in der Auseinandersetzung mit polyphonen Werken des 17. und 18. Jahrhunderts entstanden. Auch Orazio Benevolis 16-stimmige Messe, deren Credo und Agnus Dei aufgeführt werden, ist für die Frühromantiker eine wichtige Bezugsquelle.

Überschrieben ist das Programm aber mit "Liberté", dem letzten Satz der Kantate "Figure humaine" von Francis Poulenc, das den Abschluss des Konzerts bildet. Poulenc komponierte dieses Werk für zwölfstimmigen Doppelchor nach Gedichten des französischen Lyrikers Paul Éluard im Jahre 1943 während der Zeit der deutschen Besetzung Frankreichs.

Eintrittskarten zu diesem Konzertereignis sind erhältlich im Vorverkauf bei Kindlers Buchhandlung, Tel. 06261.2871 und an der Abendkasse. Infos unter www.bezirkskantorat-mosbach.de.