Endlich raus aus dem Container: In den ehemaligen Räumen des evangelischen Kindergartens in der Waldstadt soll der Jugendtreff bereits im Frühjahr ein neues Zuhause finden – zumindest für die kommenden Jahre, bis dauerhaft neue Jugendräume in der geplanten Multifunktionsturnhalle neben dem Bolzplatz geschaffen wurden. Foto: Noemi Girgla