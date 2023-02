Eberbach. (tos) Zwei außergewöhnliche Musikerpersönlichkeiten in einer ungewöhnlichen Formation sind am Freitag, 3. März, um 20 Uhr zu Gast bei JazzMe in der Stadthalle Eberbach. Der Klarinettist und Komponist Michael Riessler, SWF-Jazzpreisträger und von der Münchner Abendzeitung (AZ) als Deutschlands derzeit "aufregendster ‚Jazz’-Musiker" gefeiert, und Jean-Louis Matinier, der französische Akkordeonvirtuose. Gemeinsam zaubern sie eine faszinierende Melange aus zeitgenössischem Jazz, moderner E-Musik, europäischer Folklore – "Aufregenderes ist derzeit selten zu hören" (Süddeutsche Zeitung)!

Der Bassklarinettist Michael Riessler, geboren 1957 in Ulm, ist ein Grenzgänger zwischen Improvisation und zeitgenössischer Klassik, zwischen Sprache und Klang, Musik und Tanz. Riessler hat mit Musikern aus den unterschiedlichsten Lagern gearbeitet: von Maurizio Kagel bis John Cage, von Steve Reich bis Helmut Lachenmann, vom Arditti Quartett bis zum Ensemble Modern, von David Byrne bis Michel Portal, von Carla Bley bis Terry Bozzio....

Daneben schreibt und realisiert er seit den 90er Jahren Hörspiel- und Filmmusiken, so zum preisgekrönten 4-Stunden-Epos "Die andere Heimat" von Edgar Reitz, und vertonte im Auftrag von ZDF/ARTE für die Berliner Filmfestspiele den Stummfilm "Hamlet" (1921, mit Asta Nielsen). Seit 2001 arbeitete er zudem an gemeinsamen Projekten mit der gefeierten Karajan-Klarinettistin Sabine Meyer, die zu den führenden Mozart-Interpreten weltweit zählt. Für sein jüngstes Projekt "Big Circle" wurde Riessler, der eine Professur an der Musikhochschule München innehat, 2012 mit dem Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik und dem Kulturstern der Münchner Abendzeitung ausgezeichnet.

Seit ihren gemeinsamen Tagen beim Orchestre National de Jazz Anfang der 1990er Jahre arbeitet Riessler regelmäßig mit dem französischen Akkordeonisten Jean-Louis Matinier zusammen. Matinier gilt als der abenteuerfreudigste und scheuklappenärmste Virtuose seiner Klasse auf diesem Instrument. Matinier hat klassische Musik studiert, sich dann der improvisierten Musik zugewandt und überwindet heute mühelos die Grenzen zwischen Ethno-Traditionen, swingenden Grooves und mutiger neo-klassischer Innovation. Als unersetzbaren Mitstreiter hört man Matinier auf Platten von (unter anderen) Louis Sclavis, Gianluigi Trovesi, Michel Godard und "am prominentesten" vom Bassisten Renaud Garcia-Fons. Daneben ist Matinier auch fester Begleiter von Frankreichs Chanson-Legende Juliette Greco.

Veranstalter von JazzMe ist die Stadt Eberbach mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Neckartal-Odenwald und dem Kulturlabor Eberbach. Tickets für das Konzert gibt es Online im Eber-Ticket-Shop (www.eber-ticket-shop.de), in der Tourist-Info im Rathaus und an der Abendkasse. Weitere Infos zu JazzMe 2023: www.eberbach.de oder unter www.jazzme.de.