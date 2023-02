Eberbach. (tos) Am Donnerstag, dem 23. Februar, eröffnet der international renommierte Jazz-Pianist Rainer Böhm zusammen mit seinem Sextett um 20 Uhr das Festival "JazzMe 2023" in der Stadthalle Eberbach. Böhm wirkte als Bandleader bzw. Sideman auf mehr als 60 CD-Einspielungen mit und hat sich als international gefragter Pianist einen Namen in der Szene gemacht. Bereits in jungen Jahren wurde er mit diversen Preisen ausgezeichnet, darunter der Jazzpreis der "Nürnberger Nachrichten", der Neue Deutsche Jazzpreis sowie Preise bei Festivals in Belgien und Spanien. Außerdem heimste er Auszeichnungen der Deutschen Schallplattenkritik und beim Piano-Solowettbewerb in Freiburg ein.

Neben seiner Tätigkeit als Pianist unterrichtet Böhm als Professor für Jazzklavier und Ensembleleitung an der Hochschulen für Musik in Nürnberg und Mannheim. Seine Interpretationen bewegen sich stilistisch im Bereich Modern Jazz, sie sind aber auch geprägt von Einflüssen verschiedener anderer Richtungen. In den vergangenen zwei Jahren beschäftigte sich der Musiker intensiv mit den Themen Polyrhythmik und der harmonischen Sprache des französischen Komponisten Olivier Messiaen. Diese Themen flossen auch in die Kompositionen ein, die er seinen fünf Kollegen auf den Leib schneiderte.

Mit Percy Pursglove (Trompete), Domenic Landolf (Tenorsaxophon), Wanja Slavin (Altsaxophon), Arne Huber (Bass) und Jonas Burgwinkel (Schlagzeug) gewann er fünf herausragende Kollegen, die seiner Musik zu einer besonders großen Ausdruckskraft verhelfen. Sie fungieren jedoch keinesfalls als Begleiter. Jedes Bandmitglied nutzt solistische Freiräume und fügt sich bestens in den Gruppensound ein, der von Energie, Transparenz, Interaktion und Dynamik geprägt ist.

Ihr aktuelles Programm zeichnet sich vor allem durch Expressivität und starke Melodielinien aus. Der emotionale Gehalt dieser Musik steht hierbei für das Sextett stets im Vordergrund. Veranstalter des diesjährigen "JazzMe"-Festivals ist die Stadt Eberbach mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Neckartal-Odenwald und des Kulturlabors Eberbach.

Info: Tickets gibt es Online im Eber-Ticket-Shop (www.eber-ticket-shop.de), in der Tourist-Info im Rathaus und an der Abendkasse. Weitere Infos unter den Adressen www.eberbach.de oder www.jazzme.de