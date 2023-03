Die Eltern konnten sich auch vom umfangreichen Medien- und digitalisierten Angebot des als "digitale Schule" ausgezeichneten HSG überzeugen. Besonders in den letzten Jahren wurde in diesen Bereich intensiv investiert, sodass ab Klasse 8 jeder Schüler mit einem Tablet ausgestattet werden kann. Für die Klassen 5 bis 7 gibt es Koffer mit Tablet-Klassensätzen, die hin und wieder in den Unterricht eingebaut werden. Informatik steht ab Klasse 7 im Stundenplan.

Von Uta Förster

Im Chemiesaal gibt es Einblicke in die Naturwissenschaften. Foto: Uta Förster

Besonders gefördert ist der Bereich Musik mit drei Wochenstunden in den 5. und 6. Klassen. Soweit es organisatorisch möglich ist, kann sogar eine separate Musikklasse zustande kommen.

Katzner informierte auch über das Angebot der offenen Ganztagsschule und diverser Unterstützungsangebote wie das Mentorenprogramm, die Hausaufgabenbetreuung oder die Schulseelsorge.

Aber da so ein Tag der offenen Tür ja besonders den neuen Schülerinnen und Schülern Geschmack auf die weiterführende Schule machen soll, gab es für diese einen Extra-Rundgang. Eingeteilt in sechs Kleingruppen mit jeweils zwei Schülerpatinnen und -paten aus den 10. Klassen begaben sie sich auf Entdeckungstour. Sechs Stationen waren vorbereitet, um ihre Lust und Vorfreude auf die neue Schule zu wecken. Hier durften sie selbst tätig werden und Dinge ausprobieren, das Schulgebäude kennenlernen und auf verschiedene Lehrer treffen.

Im Geographie-Raum erzeugen die Kinder in einem Becher einen Tornado. Foto: Uta Förster

In den gut ausgestatteten Kunsträumen gab es eine Mitmachwerkstatt. Die Kinder hörten, dass Kunst auf dem Gymnasium besonders bedeute, neue Techniken zu erlernen und sogar theoretisch an dieses Fach heranzugehen. In der Mitmachwerkstatt wurde es hingegen sehr praktisch.

Im neuen Chemiesaal erhielten sie einen Einblick in die Naturwissenschaften. Besonders spannend war es für sie zu beobachten, in welcher Farbe verschiedene Elemente verbrennen. Auch mit Nagel, Batterie, Draht und Magnet zu experimentieren war ein eindrückliches Erlebnis. Auf einer Station kamen sie in Kontakt mit den Sprachen, die zukünftig auf sie zukommen können.

Im Informatikraum durften sie Kinder selbst programmieren. Die gestellte Aufgabe war es, innerhalb von drei Minuten einen LEGO-Technik®-Roboter so zu programmieren, dass dieser sich anschließend rhythmisch bewegen konnte. Die Sechstklässler aus der Robotic-AG des HSG halfen unterstützend.

Ein Highlight ist auch das "Tornado-Experiment" im Geographie-Raum. Mit Wasser, Essig, Spülmittel, Glitzer und Bewegung wurde in einem Becher ein Tornado erzeugt. Was ein Tornado denn sei, dazu wussten die Kinder erstaunlich viel zu sagen.

"Die Idee hinter dem Tag der offenen Tür ist es, dass die Kinder mit dem HSG einfach mal auf Tuchfühlung gehen, unterschiedliche Räume, Fächer und Lehrer kennenlernen und so ein erstes Bild vom HSG mitnehmen. Dieser erste Eindruck arbeitet bei den Schülern weiter", erklärte Michael Wohlers.

Nicht nur viele Lehrerinnen und Lehrer, auch einige Schüler halfen kräftig mit, Eltern und Kindern die Schule zu präsentieren. Die "ABIs" übernahmen das Catering mit Kaffee, Kuchen und sonstigen Leckereien, um sich für ihre Abschlussfeiern noch ein bisschen dazuzuverdienen. Und sogar für kleine Geschwisterkinder wurde gesorgt. Mit Spielen und einem besonderen Parcours wurden sie bei Laune gehalten bis ihre großen Geschwister alles gesehen hatten.

Die Unterstufenbetreuer, die diese Aufgabe seit fast acht Jahren innehaben und für diesen Tag verantwortlich sind, zeigten sich zufrieden mit dem Verlauf. Viele Eltern und Schüler haben das Angebot angenommen und die Schule besucht.

Michael Wohlers erzählt, dass der Lockdown, dem die jungen Schülerinnen und Schüler sich während ihrer Grundschuljahre ausgesetzt sahen, nach wie vor weitreichende Spuren hinterlassen habe, die sich in mangelnder Konzentration und viel zu kurz gekommener Sekundär-Sozialisation zeigen. Er wünscht sich für die neuen Schüler, dass sie normale Voraussetzungen mitbringen. "Ich wünsche mir, dass ihnen der Start leichter fallen wird, da sie schon ein normales Schuljahr ohne Lockdown hinter sich haben."